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ولا أروع.. شاهد الهدف الـ 100 لصلاح مع ليفربول بطريقة مميزة

25 - سبتمبر - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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سجل نجم ليفربول اللاعب المصري “محمد صلاح”، هدفا تاريخيا خلال مواجهة فريقه اليوم السبت أمام مضيفه برينتفورد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم “البريميرليغ”.

وفي الدقيقة الـ54 عندما كانت النتيجة تشير لتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، سجل صلاح الهدف الثاني لفريقه بقدمه اليسرى ببراعة (على الطاير) من داخل منطقة الجزاء. وهذا الهدف، هو الـ100 لصلاح بقميص ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمة لإحصاءات كرة القدم، فإن محمد صلاح سجل 100 هدف في 151 مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز مع ليفربول، وهو أسرع لاعب يصل المئوية التهديفية مع “الريدز” في تاريخ مسابقة المسابقة.

 

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