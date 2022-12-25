ولفرهامبتون يتعاقد مع البرازيلي ماثيوس كونيا من أتلتيكو مدريد

أعلن ولفرهامبتون واندرارز المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا من أتليتيكو مدريد على سبيل الإعارة اليوم الأحد.

وقال ولفرهامبتون إن كونيا سينضم مطلع العام الجديد وسيتحول إلى عقد دائم حتى 2027 إذا تحققت بعض البنود في التعاقد.

وكتب النادي الإنجليزي في حسابه على تويتر بعدما أصبح اللاعب البالغ عمره 23 عاما أول لاعب ينضم تحت قيادة المدرب يولن لوبتيجي “لقد وجدنا هدية أخرى تحت الشجرة”.

وانضم كونيا إلى أتليتيكو في أغسطس آب 2021 وسجل ستة أهداف في الدوري الإسباني في 40 مباراة، وعادة ما يشارك كبديل.

وقبل ذلك لعب كونيا في الدوري الألماني حيث بدأ مع رازن بال شبورت لايبزيج من 2018 حتى 2020 ثم قضى موسما واحدا في هيرتا برلين.

وخاض كونيا مباراته الدولية الأولى مع البرازيل في سبتمبر أيلول 2021 أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم. وقبل ذلك بشهر واحد أحرز الميدالية الذهبية مع البرازيل في أولمبياد طوكيو.