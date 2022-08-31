ولفرهامبتون يتعاقد مع الدولي النمساوي كالادزيتش من شتوتجارت

أعلن ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، تعاقده مع ساسا كالادزيتش مهاجم منتخب النمسا من شتوتجارت الألماني شريطة حصوله على التأشيرة وتصريح العمل المطلوب.

وسينضم كالادزيتش، الذي خاض 15 مباراة مع النمسا، إلى ولفرهامبتون لخمس سنوات مع وجود بند يسمح بتمديد التعاقد لعام آخر.

ولم يكشف ولفرهامبتون عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنه دفع 18 مليون يورو (17.96 دولار) مع بعض الإضافات الأخرى مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 25 عاما والذي سينافس على مركزه مع المهاجم راؤول خيمينيز.

وقال كالادزيتش الذي تصدر هدافي شتوتجارت في آخر موسمين بالدوري الألماني بعدما سجل 23 هدفا إجمالا “أنا فارع الطول لكني أجيد أيضا اللعب بقدمي. أشعر بنهم لتسجيل المزيد من الأهداف.

“قال لي الجميع إن الدوري الممتاز أقوى مسابقة في العالم. إنها البطولة المكافئة لدوري السلة الأمريكي للمحترفين من حيث القوة وأنا متحمس لاثبات قدراتي أمام الأفضل في العالم لأن هذا الدوري يضم أفضل اللاعبين”.

وستنتهي فترة الانتقالات في الدوري الممتاز الساعة 2200 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.

ويحتل ولفرهامبتون المركز قبل الأخير بعد أربع مباريات. وسيحل ضيفا على بورنموث في وقت لاحق اليوم الأربعاء.