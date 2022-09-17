وليام وهاري يستعدان للوقفة الأخيرة أمام نعش الملكة إليزابيث

يستعد الأميران البريطانيان وليام وهاري للقيام بوقفة صامتة أمام نعش جدتهما الملكة إليزابيث، بحسب التقاليد الملكية في الجنازات

الوقفة ينضم إليهما فيها أبناء عمومتهما الـ6 وتستمر لمدة 15 دقيقة في قاعة وستمنستر بوسط لندن، بعد ليلة من انضمام والدهما الملك تشارلز إلى أشقائه الثلاثة في تكريم مماثل للملكة.

وكانت عشرات الآلاف من الأشخاص قد مروا بالفعل أمام النعش في تدفق ثابت ومهيب وقد اصطفوا في طوابير لساعات في درجات الحرارة الباردة، وبعضهم خلال الليل، لإبداء احترامهم لأطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش.

وأمس الجمعة، شوهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وهي تنحي أمام النعش بقاعة وستمنستر.

وأرديرن أحد 100 رئيس ورئيس حكومة من المتوقع أن يحضروا الجنازة الرسمية يوم الاثنين.

وقالت شرطة لندن، الجمعة، إن الجنازة الرسمية تمثل لها أكبر عملية أمنية على الإطلاق إذ يشارك بها رؤساء دول ورؤساء وزراء وأفراد من عائلات مالكة.

ومن بين زعماء الدول الذين أكدوا مشاركتهم في الجنازة، الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال مصدر بالخارجية البريطانية لـ”رويترز”، الجمعة، إن “الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، سيشارك في جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية”.

وأضاف المصدر ذاته أن سلطان عمان هيثم بن طارق، وسلطان بروناي حسن البلقية، سيشاركان أيضا في الجنازة المقررة الإثنين المقبل.

وسيلتقي الملك تشارلز، السبت، برؤساء وزراء 14 دولة أخرى يعتبر هو رئيسها، كما سيلتقي بالعاملين في أجهزة الطوارئ الذين يساعدون في تنظيم الجنازة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، السبت، إن نائب الرئيس الصيني وانج كيشان سيحضر جنازة الملكة إليزابيث.

فيما قال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، إن “جنازة الملكة إليزابيث سيحضرها نحو 500 ضيف من 200 دولة ومنطقة تقريبا”.

وأضاف المصدر أن “ما يقرب من 100 رئيس ورئيس حكومة وأكثر من 20 من أفراد عائلات مالكة سيحضرون الجنازة”.