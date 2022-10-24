الأثنين 28 ربيع الأول 1444 ﻫ - 24 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ولي العهد السعودي ينوه بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم.. استمتعوا بمبارياتكم

منذ ساعة واحدة
ولي العهد السعودي خلال لقائه مع المنتخب الوطني السعودي

ولي العهد السعودي خلال لقائه مع المنتخب الوطني السعودي

A A A
طباعة المقال

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع المنتخب الوطني السعودي لكرة القدم يوم الأحد (23 أكتوبر تشرين الأول)، لتشجيعهم قبل مشاركتهم في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

قدم ولي العهد للجميع التهنئة بمناسبة التأهل لكأس العالم، منوهاً بالدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل، وهذا أصبح شيئًا لازمًا بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب سعودي.

وطالب ولي العهد في حديثه للاعبين بأن يستمتعوا بهذه المباريات الثلاث، وأن يؤدوا مباريات المجموعة بدون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي، مشيرًا إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم، وأنه ليس متوقعا من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، شكره للأمير محمد بن سلمان على الدعم المتواصل، منوهًا بأداء اللاعبين خلال التصفيات، حيث كانوا بقدر المسؤولية، متأملاً إن شاء الله أن يكملوا هذه المسيرة في تمثيل المنتخب في كأس العالم، مشيرًا إلى حرص اللاعبين على تقديم أفضل جهد يليق باسم السعودية.

وتلعب السعودية في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وهذه هي المشاركة السادسة للمنتخب السعودي في كأس العالم.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من منوعات

اجتماع حاسم بين رونالدو وتين هاغ وهذا شرط الأخير!
غوارديولا وهالاند
غوارديولا يتوقّع أن يحطّم هالاند رقم محمد صلاح
جماهير برشلونة
إصابة تحرم برشلونة من مدافعه حتى نهاية 2022

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين وحسين وابنه حسام حبيب
حسين حبيب يهاجم ابنه: بقالك سنة مطلقها ما اشتغلتش ليه
الدولار
الـ15 ألفاً بات واقعاً... و"المركزي" يتحضّر لسلسلة تعاميم تنظيمية
ميشال عون وبشار الأسد
عون يطالب الأسد ببدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.. وهكذا كان الردّ