ياسر العظمة يرثي تلميذه المقرب محمد قنوع

سادت حالة من الصدمة الكبيرة والحزن على الوسط الفني السوري والعربي، بعد انتشار نبأ وفاة الفنان السوري محمد قنوع أمس (السبت 22-4-2023) إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ 49 عاماً

الفنان السوري الكبير ياسر العظمة، والذي كنا يعتبره قنوعاً أستاذه في عالم الفن والتمثيل، نعى قنوع من خلال بوست شاركه على إنستغرام، وكتب في تعليق مرفق “ياحبيبي يامحمد رحمة الله عليك إنا لله وإنا إليه راجعون”.

بدأ الفنان محمد قنوع مسيرته الفنية بمشاركة والده “مروان قنوع” في أعماله الإذاعية، وقد كان في الصف الرابع الابتدائي، واستمر عمله في الإذاعة حتى عام 2014.

بالإضافة إلى عمله الإذاعي، شارك قنوع في مسرحيات فرقة “الأخوين قنوع”، ثم جاءت مشاركته في الدراما التليفزيونية من خلال الفنان القدير ياسر العظمة، الذي اختاره للعمل في سلسلة “مرايا”.

وكان قنوع قد أقرّ في إحدى مقابلاته بفضل الفنان القدير ياسر العظمة عليه، حيث كانت البداية الفنية له من خلال مدرسته المتمثلة في سلسلة “مرايا”، حيث كان مسلسل “مرايا 95” أولى المسلسلات التي شارك فيها، واستمرت مشاركاته في جميع أجزاء السلسلة.

شارك قنوع في سلسلة مرايا في أجزائها: “مرايا 95، أول مسلسل تليفزيوني يشارك فيه، “مرايا 96″، “مرايا 97″، “مرايا 98″، “مرايا 2000″، “حكايا”، “حكايا المرايا”، “حديث المرايا”، إلى آخر السلسلة.

بعيدًا عن سلسلة مرايا، شارك قنوع في عددٍ من المسلسلات السورية بأدوار صغيرة، مثل: “خلف الجدران” عام 1995، “مدير بالصدفة” عام 1996، “سفر” عام 1998، “مزاد علني” و”أهل وحبايب” عام 1999، وتوالت الأعمال.