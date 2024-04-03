ياسر جلال: هذا الموسم فيه تنوع كبير ولا أراها منافسة

كشف الفنان ياسر جلال عن رأيه في المنافسة بين نجوم الدراما في الموسم الرمضاني الحالي والذي يشارك فيه بمسلسل “جودر” من حكايات “ألف ليلة وليلة”.

وقال ياسر: “أرى أن هذا الموسم فيه تنوع كبير، ولا أراها منافسة بالمعنى الحرفي، بل الجمهور هو المستفيد الأول من هذا التنوع الكبير الذي تقدّمه الدراما المصرية فى رمضان”.

وعن كواليس العمل مع أبطال مسلسل “جودر”، قال ياسر جلال: “سادت حالة من الجدية داخل فريق عمل المسلسل، والكل بذل أقصى جهد ممكن من أجل تنفيذ العمل بالصورة المثلى، وكان هناك أيضاً نوع من الاستمتاع بالنسبة إلينا لمعايشتنا هذه الأجواء الساحرة الجذابة، وأما عن تعاونى مع فريق عمل المسلسل وخاصة البطلات والأبطال، فكنت سعيداً بهذا التعاون، خاصة أنهم جميعاً كانوا يتعاملون باحترافية شديدة، وحرصوا على إنجاز العمل بدقة”.

ويعيد مسلسل “جودر” المُشاهد إلى زمن حكايات شهرزاد والتي لم تعد غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية، حيث يأخذ المشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية عالمية، وهو عبارة عن حكايتين متداخلتين عن الملك شهريار الذي يتعرض للخيانة من زوجته فيقرر أن يتزوج كل يوم فتاة ليقتلها في الصباح، حتى تظهر شهرزاد ابنة الوزير قمر الزمان التي تنجح بدهائها ومعرفتها بقصص خيالية في جذب انتباهه وجعله يتراجع عن قرار قتلها.