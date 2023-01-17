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ياسمين الريس تثير الجدل على تويتر مجدداً

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 17 - يناير - 2023 9:03 مساءً
ياسمين الريس

ياسمين الريس

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سخرت النجمة ياسمين رئيس الجدل، من الرجال، بتغريدة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وحصلت التغريدة على العديد من التعليقات الساخرة التي جاءت جميعها من النساء، فيما جاءت تعليقات “الذكور” من متابعيها رافضين لتلك التغريدة، كما علقوا بالعديد من التعليقات الساخرة والكوميدية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “بابا المجال” انتهاء الخلاف بينها وبين الفنانة ياسمين رئيس، على خلفية أزمة انسحابها من المسلسل المقرر عرضه في دراما رمضان 2023.

وتنازلت الشركة عن الشكوى المقدمة منها إلى نقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد جلسة صلح بين الشركة وياسمين رئيس تم خلالها إنهاء كافة الأمور بينهما بالتراضي والاحترام والتقدير الكامل من الطرفين، كما تم تسوية كافة الحقوق المالية بين الطرفين بالتراضي.

واتفق كل من ياسمين رئيس، والشركة المنتجة على التعامل مجددًا في أعمال أخرى، بعد عدم التوصل للاتفاق في مسلسل “بابا المجال”.

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