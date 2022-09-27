ياسمين صبري تعلّق على بعض أعمالها... إليكم التفاصيل

علّقت الممثلة المصري ياسمين صبري للمرّة الأولى على الانتقادات التي تتعرّض لها بسبب طريقتها في تجسيد أدوارها في الأعمال الفنية، وكشفت عن رأيها الشخصي في جودة هذه الأعمال، كما تفاعلت مع انتقادات بعض نجمات الفن لها ووصفها بأنها فتاة جميلة ولكن لا تملك موهبة التمثيل.

وقالت ياسمين في برنامج “صاحبة السعادة”: “بتفرّج على كل أعمالي وبكون عارفة إيه الغلط وإيه اللّي اتكروت وإيه اللّي اتعمل بشكل خطأ، وأنا صريحة مع نفسي ومش بنحاز لنفسي”.

وتابعت: “في مشاهد لما كنت بتفرّج عليها كنت بقول فيها يا نهار أسود وأكلّم نفسي بصراحة وبدون أزمة… وعشان كده بطوّر من نفسي”.

وأضافت: “ودائمًا بفتكر نصيحة أستاذ محمود عبد العزيز في مسلسل جبل الحلال، لما قالي أن الناس اللّي حاوليّه هما أكتر ناس هيوقعوني”.

وأكدت أنها أخذت بنصيحته، وهي لا تلتفت إلى المدح الذي يقدّمه لها النّاس الذي يحيطونها لأنّها تعرف عملها إذا كان جيّدًا أو دون المستوى المطلوب.

وردًّا على انتقادات نجمات الفنّ لها، قالت إنّها لا يمكن أبدًا أن تعيب في زميلاتها، مشيرةً إلى أن الأخلاق لديها هي أهم شيء.

وأضافت أنّها تفضّل أن تركّز في عملها، وأن تركّز وقتها في الدراسة والبحث، وأكدت أن طموحاتها تتغيّر كلّ فترة وأصبحت لديها حالة من النضج فى التفكير.