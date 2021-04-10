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ياسمين صبري تنفي امتلاكها حساباً على “فيسبوك”

10 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 10:04 صباحًا
ياسمين صبري

ياسمين صبري

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نفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، امتلاكها لأي حساب على موقع “فيسبوك”.

وكتبت ياسمين عبر حسابها على موقع “تويتر”: “لا يوجد لدي أي حسابات على الفيس بوك.. ده حساب مزور.. وأنا هقفله”.

وكانت ياسمين صبري تعرضت للسخرية من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التشكيل اللغوي الخاطئ لاسم حسابها على “فيسبوك”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” رمضان 2020، وتغيب صبري عن السباق الرمضاني هذا العام، وذلك بحسب RT

 

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