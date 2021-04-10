ياسمين صبري تنفي امتلاكها حساباً على “فيسبوك”

نفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، امتلاكها لأي حساب على موقع “فيسبوك”.

وكتبت ياسمين عبر حسابها على موقع “تويتر”: “لا يوجد لدي أي حسابات على الفيس بوك.. ده حساب مزور.. وأنا هقفله”.

لا يوجد لد اي حسابات علي الفيس بوك. دة حساب مزور.

وانا حقفله — Yasmine Sabri (@yasminesabri) April 9, 2021

وكانت ياسمين صبري تعرضت للسخرية من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب التشكيل اللغوي الخاطئ لاسم حسابها على “فيسبوك”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” رمضان 2020، وتغيب صبري عن السباق الرمضاني هذا العام، وذلك بحسب RT