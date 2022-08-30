ياسمين صبري لأول مرة: ليس لي أصدقاء في الوسط الفني!

كشفت الفنانة ياسمين صبري بعضا من خفايا حياتها وتحدثت عن أحلامها خلال جلسة ودودة استقبلت فيها أسئلة متابعيها عبر حسابها على إنستجرام.

وأجابت الممثلة المصرية عن سؤال بشأن وجود صداقات لها في الوسط الفني، وقالت: “لا، كلهم زملائي وبحبهم كلهم”، أما عن الأحلام التي حققتها حتى الآن فكانت إجابتها: “أنا لسه معملتش حاجة”.

وعن وجود أحلام لديها بالعمل في هوليوود يوما ما، قالت: “هوليوود لها حسابات تانية، ومتفتحة جدا عنا في الشرق”.

وتلقت ياسمين صبري سؤالا عن سر الغموض في حياتها، فأجابت: “لأن حياتي تخصني أنا ولن تكون للعلن”، وكشفت أنها تقوم بتنسيق إطلالاتها بنفسها.

أما عن تفاعلها مع الانتقادات التي توجه لها، فأوضحت أنها تهتم بالنقد البناء من الأشخاص الذي يعتبرون مرجعية في مجالهم.

وبشأن تأثر الحب بالبعد والمسافات، رأت الفنانة أن “لو الحب حقيقي والإحساس حقيقي مبتأثرش”، وعن وجود أعمال لها في رمضان 2023 قالت: “أيوة إن شاء الله”.

واعتذرت ياسمين صبري مؤخرا عن بطولة مسلسل “الشادر” المكون من 15 حلقة، مع المخرج سامح عبدالعزيز.

كما غابت الممثلة عن موسم دراما رمضان 2022، وكان آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية” معالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، وعمر الشناوي.