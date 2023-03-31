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ياسمين صبري لـ شخصية مربوحة: إنتي جميلة وفي مكانك الصح

منذ 7 دقائق
رحمة أحمد

رحمة أحمد

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وجهت الفنانة ياسمين صبري رسالة دعم إلى الفنانة رحمة أحمد التي تجسد شخصية “مربوحة” في الجزء السابع من الكبير أوي.

وكتبت عبر حسابها على موقع تويتر تويتة نصها : “مربوحة إنتي جميلة وفي مكانك الصح، اوعي التعليقات القليلة السلبية تأثر عليكي، ده عشان نجحتي، كل ده بيحصل”.

مسلسل “الكبير أوي” مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في احدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية “المزاريطة”، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقيان ويتنافسان على العمدية خلفا لوالدهم ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوة الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.

ويشارك في بطولة مسلسل الكبير أوي نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد وغيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

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