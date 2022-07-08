ياسمين صبري لم تتخلى عن شعرها.. ولكن!

بعد ان اثارت ياسمين صبري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان شاركت جمهورها بصورة عبر حسابها على “تويتر”، بحيث ظهرت بقصة شعر مختلفة وجديدة، وعبر المتابعين عن اعجابهم بهذا التغير.

لتعود ياسمين لترد عبر خاصية القصص المصورة على “إنستغرام”، لتؤكد على أنها لم تقم بقص شعرها، وإنما قامت بعمل “نيو لوك” استخدمت فيه إطلالة يطلق عليها “كحكه”، وهو ما أوحى للمتابعين بأنها تخلت عن شعرها الطويل الشهير.

ولم يكن هذا هو السؤال الوحيد الذي أجابت عنه ياسمين صبري، حيث أكدت في رد على متابعيها أنها تحضر لمسلسلين جديدين في الوقت الحالي، وذلك تعويضاً عن غيابها الطويل منذ مسلسلها الأخير “فرصة تانية” الذي عرض قبل عامين.

كما أجابت الفنانة المصرية على سؤال يتعلق بالمهنة التي كانت ستعمل بها إن لم تكن فنانة، لتؤكد أنها كانت ستصبح اختصاصية في الطب النفسي.

وفي رد على سؤال آخر، تحدثت عن الأمور التي تقوم بها وتجعلها تشعر بالأمان والثقة، ونصحت متابعيها بتقبل نقاط ضعفهم وأخطائهم والعمل على تطوير الذات.

ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً فنياً مكثفاً لياسمين صبري كي تعوض فترة الغياب الطويلة، خاصة أنها اعتذرت قبل نحو أسبوعين عن مسلسل “الشادر” مع أشرف عبد الباقي، وهو ما تسبب في جدل كبير بينها وبين مخرج العمل.