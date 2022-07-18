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ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معا في رمضان 2023

منذ 49 دقيقة
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

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أعلن الفنان أحمد العوضي عن مشاركته مرة أخرى مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان 2023، وذلك من خلال حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق قائلًا:” إن شاء الله عمل كبير يليق بالجمهور الغالي”.

عادت العلاقة بين الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى طبيعتها، بعد أيام من الجدل حول الانفصال.

ونشر أحمد العوضي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” برفقة أحد معجبيه، يستعرض خلاله الأخير موهبته في غناء أغنية “خليني ذكرى” للمطرب اللبناني وائل جسار.

وكتب أحمد العوضي تعليقا على الفيديو: “زي ما وعدتك هنزلهالك عندي.. ربنا يوفقك يا محمد”.

وعلقت ياسمين عبدالعزيز بصورة كوميدية على الفيديو، حيث نشرت صورة من مسرحية “سك على بناتك” وأرفقتها بعبارة “آه وربنا”، بينما رد “العوضي” على تعليقها بالضحك.

وحظي مقطع الفيديو بمشاهدات تخطت المليون ونصف المليون مشاهدة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP
  • مواقع إلكترونية

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