فيديو.. بعد محاولة هروب فاشلة عودة أنثى شمبانزي على دراجة الى الحديقة

تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، يظهر فيه شمبانزي وهي تتجول على دراجة في مدينة خاركيف الأوكرانية، برفقة أحد الأشخاص.

وكانت الواقعة الطريفة، عودة أنثى شمبانزي هاربة إلى حديقة حيوان، على دراجة إحدى حارسات الحديقة.

وبدأت الواقعة بعدما قامت الشمبانزي “شيشي”، بمحاولة الهروب من حديقة الحيوان وشوهدت في وسط المدينة من قبل السكان المحليين، إلا أن المحاولة كانت فاشلة، ولكن يبدو أن مزاج “شيشي” تغير مع المطر الذي شهدته خاركيف، وعندما شاهدت الحارسة تبحث عنها ركضت إليها وعادت معها إلى الحديقة على الدراجة.

وقام حراس الحديقة بإعادتها إلى الحديقة مرة أخرى، فظهرت في الفيديو وهي على دراجة هوائية.

وذكرت صحيفة “ديلي تلجراف” أنه وفقًا للتقارير، هرب القرد بعد أن أحدث ثقبًا في سياج القف الحديد، مضيفة أنه قدم بالفعل عدة عروض فاشلة للحصول على الحرية قبل الهروب في النهاية.

#Ukraine In Kharkiv, a chimpanzee escaped from a zoo. It was walking around the city while zoo employees tried to convince it to return. Suddenly it started to rain, and the ape ran to a zoo employee for a jacket and then agreed to return to the zoo. pic.twitter.com/4AGiAHw1wf

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 6, 2022