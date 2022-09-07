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فيديو.. بعد محاولة هروب فاشلة عودة أنثى شمبانزي على دراجة الى الحديقة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2022 1:38 مساءً
قرود الشمبانزي

قرود الشمبانزي

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تداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، يظهر فيه شمبانزي وهي تتجول على دراجة في مدينة خاركيف الأوكرانية، برفقة أحد الأشخاص.

وكانت الواقعة الطريفة، عودة أنثى شمبانزي هاربة إلى حديقة حيوان، على دراجة إحدى حارسات الحديقة.

وبدأت الواقعة بعدما قامت الشمبانزي “شيشي”، بمحاولة الهروب من حديقة الحيوان وشوهدت في وسط المدينة من قبل السكان المحليين، إلا أن المحاولة كانت فاشلة، ولكن يبدو أن مزاج “شيشي” تغير مع المطر الذي شهدته خاركيف، وعندما شاهدت الحارسة تبحث عنها ركضت إليها وعادت معها إلى الحديقة على الدراجة.

وقام حراس الحديقة بإعادتها إلى الحديقة مرة أخرى، فظهرت في الفيديو وهي على دراجة هوائية.

وذكرت صحيفة “ديلي تلجراف” أنه وفقًا للتقارير، هرب القرد بعد أن أحدث ثقبًا في سياج القف الحديد، مضيفة أنه قدم بالفعل عدة عروض فاشلة للحصول على الحرية قبل الهروب في النهاية.

 

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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