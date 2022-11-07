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جنات تطرح أغنية جديدة بعنوان "يا بختى بيه"

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2022 7:17 مساءً
الفنانة جنات

الفنانة جنات

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طرحت النجمة جنات أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “يا بختى بيه”، على “يوتيوب”، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان إسلام رفعت.

وطرحت النجمة جنات، مؤخرًا أغنية بعنوان “مين يحبك” على “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد رفاعي وتوزيع شريف قاسم، والكليب من إخراج فادى حداد.

من ناحية أخرى، كان آخر ألبوم جنات “أنا في انتظارك” يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم.

وتألقت النجمة جنات بحفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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