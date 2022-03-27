"يا بنت الروح".. رسالة مؤثرة من أصالة بعد زواج ابنتها

بعدما شاهدنا عشرات الصور والفيديوهات من حفل زفاف ابنة الفنانة أصالة الكبرى، شام، على مدى الأيام الماضية، أتى التعليق الأول لأم العروس.

فبكلمات بسيطة على حسابها على إنستغرام، مساء أمس السبت، وجهت أصالة رسالة مؤثرة لابنتها.

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وكتبت عن سعادتها التي لا توصف بفرحتها، واصفة شام بـ “البنت التي تمثل الدنيا كلها بالنسبة لي”.

كما كالت المديح للعريس، واصفة إياه بالخلوق والمهذب، وكتبت: “سعاده ما بعدها سعاده شوف بنتي الّلي بتمثّل لّي الدّنيي بأكملها سعيده مع رجل أنا بشارك أمّه بمحبتها إله، خلوق ومهذّب ومتله قلال، الله يسعدكم ويحفظكم وأستمتع فيكم فرحانين وناجحين كلّ العمر ..”.

إلى ذلك، وجهت الشكر للعروس، قائلة “يا شام شكراً يا بنت الرّوح على هالفخر الّلي غمرتيني فيه بنجاحك وحلاوة قلبك ومحبّة الدّنيي كلّها إلك”.

وختمت مؤكدة حبها الكبير لابنتها التي تتمنى لها كل الخير والفرح في الحياة.

يشار إلى أن شام كانت عقدت قرانها الأحد الماضي على رجل الأعمال أحمد هلال، في حفل عائلي بسيط، ثم احتفلت لاحقا في أحد الفنادق في القاهرة بالزفاف، الذي حضره سلة من المشاهير والنجوم، على رأسهم إليسا وماجد المهندس، وغيرهما كثر.