يحمل رقم 19.. البيت الابيض يستعد لحفل زفاف "رئاسي" جديد

يستعد البيت الأبيض قريبا لاستضافة زفاف “رئاسي” جديد، حيث يشهد زواج حفيدة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتتزوج نعومي بايدن وبيتر نيل في الحديقة الجنوبية، السبت، فيما سيكون حفل الزفاف التاسع عشر الذي يشهده البيت الأبيض على مدار تاريخه.

وتعرفت نعومي (28 عاما) على نيل (25 عاما) عبر صديق مشترك قبل نحو 4 سنوات في نيويورك، وقال البيت الأبيض إن علاقتهما استمرت منذ ذلك الحين.

وتعمل نعومي بايدن محامية ووالدها هانتر بايدن، أما نيل فقد تخرج مؤخرا في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا، وسيقيم العروسان في واشنطن.

يشار إلى أن 9 من أصل 18 حفل زفاف موثقة في البيت الأبيض كانت لبنات رؤساء، آخرهم تريشيا ابنة الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971، وليندا ابنة الرئيس ليندون جونسون عام 1967.

كما سبق أن عقد الرئيس الأمريكي الأسبق غروفر كليفلاند قرانه هناك أيضا أثناء توليه منصبه، وتحديدا عام 1886.

يذكر انه وبعد علاقة طويلة جمعتهما، أعلنت أكبر أحفاد الرئيس الأميركي جو بايدن، نعومي بايدن من ابنه هانتر بايدن وزوجته السابقة كاثلين بايدن، خطوبتها من بيتر نيل (24 عامًا)، بطريقة مميزة وبسيطة.

واكتفت نعومي بنشر صورة سيلفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بملابس “كاجوال”، جمعتها مع خطيبها مظهرة صورة الخاتم الماسي، فيما أرفقت اللقطة بتعليق جاء فيه: “إلى الأبد”.

كما نشر بيتر الصورة نفسها عبر حسابه على موقع “إنستغرام”.