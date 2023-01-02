يسرا: زوجي لم يرحب بفكرة الانجاب وأنا بعد فترة اقتنعت

كشفت الفنانة يسرا موقفها من الأمومة، قائلة: “أنا في الثلاثينات كان عندي هاجس أني لازم أبقى أم، لأني معطاءة بطبعي، وكنت هاموت وأخلف، وبعدين حصل أني فقدت طفلين في جوازتي الأولى، ولما اتجوزت خالد قولتله نخلف، ملقتوش مبسوط من الموضوع ده، وقال نشوف”.

وأضافت يسرا خلال برنامج كلام نواعم: “خالد مش عاوز يخلف مني، وسألته إن كان قلقان أني مكونش أم كويسة، قالي إنتي الست الوحيدة اللي أتمنى أخلف منها، لكن الزمن اللي هنخلف فيه على بال ما يكبر بعد 20 سنة هتبقى حياة مختلفة، مش هيشوفوا اللي إحنا شفناه هتبقى حياتهم أسرع وسطحية، وأنا مش عاوز أشوف عيالي كده، وأنا بعد فترة اقتنعت وبقول الحمد لله أني مخلفتش”.

ووجهت يسرا رسالة للسيدات حول فكرة تأخر الإنجاب، قائلة: “أوعوا تزعلوا من قدر ربنا مديهولكم، قدر أنتم مش حاسين بيه، مع الوقت تخطيت الشعور وبالتجارب شفت ناس فقدوا أولادهم ومش قادرين يعيشوا، وشفت ناس أولادهم عاصيين ليهم، معرفش إيه ممكن كان يحصلي، ممكن مكنش استحمل أن يكون عندي طفل ويموت، وبالنسبة لي خالد هو حياتي، وابني وجوزي، وربنا عوضني بيه، وبقول للي ما خلفش ميزعلش، واللي خلف يحمد ربنا”.

وجدير بالذكر أن يسرا بدأت تصوير مشاهدها في مسلسلها “حمد الله على السلامة”، والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل لعام 2023، حيث يضم العمل كلا من شيماء سيف، آدم الشرقاوي، مايان السيد، محمد ثروت، أوتاكا، ولأول مرة المطرب عنبة، وهو من إنتاج العدل جروب، وتأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح.

وتجري أحداث مسلسل حمد الله على السلامة في إطار الكوميديا الاجتماعية، حول شخصية يسرا التي تُدعى منى السويسي، وتأتي بنجليها إلى مصر بعد وفاة زوجها بالغربة، وتحدث لهم مواقف طريفة وإنسانية.

وشاركت يسرا في الماراثون الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل أحلام سعيدة، وحقق من خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا في العالم العربي، وضم العمل نخبة من أبرز الفنانين منهم: يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، عماد رشاد، أوتاكا، إنتصار.