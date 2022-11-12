يسرا ومنى شلبي وروبي في ورطة.. اليكم السبب

قرر عدد من النجوم والمؤلفين الإعتذار عن بعض الأعمال التي يتم تصويرها من أجل الدخول في سباق رمضان، وهو ما وضع صناع الأعمال في ورطة حقيقة نظرا لضيق الوقت، إلا أن يحاول البعض حل الأزمة سريعا والبعض الأخر مازال يعاني من عدم وجود بديل، لعل من أبرز هذه الإعتذارات قرار إلهام شاهين بالتراجع عن الانضمام إلى فريق عمل مسلسل “حضرة العمدة”، والذي من المقرر أن تقوم ببطولته روبي، ويأتي إعتذار إلهام شاهين بسبب عدم اكتمال كتابة العمل، وهو الأمر الذي رفضته جملة وتفصيلا، حيث ترى أن التصوير بهذا الأسلوب مختلف تماما عن ما تعودت عليه، ولا يمكن أن تجاري السوق الدرامي بهذه الطريقة.

كما وضع المؤلف محمد هشام عبية، الفنانة منة شلبي في ورطة بعد اعتذاره عن استكمال كتابة مسلسلها الجديد المقرر أن يعرض في رمضان أيضا، الذي يحمل اسم “علاج طبيعي”، والذي أعلن عنه المنتج صادق الصباح بعد نجاح تجربتهم سويا في مسلسل “بطلوع الروح”، وتم الاتفاق على أن يتم إسناد كتابة المسلسل لورشة تأليف، والاكتفاء بأن تكون قصة العمل لمحمد هشام عبية.

وأعتذر محمود عبد المغني عن المشاركة في بطولة مسلسل “عملة نادرة” الذي تقوم بطولته نيللى كريم، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف د. مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج “العدل جروب”، وأعتذر عبد المغني لجمال العدل عن التعاقد، لا سيما إنه لم يوقع بشكل رسمي على المسلسل منذ أن تم ترشيحه.

بينما أعتذر المؤلف نادر صلاح الدين عن مسلسل يسرا الجديد والذي لم يحدد اسما له، وذلك برغم من إعلان الشركة المنتجة والمؤلف عن تعاونه مع يسرا والمخرج عمرو عرفة، لكن بعد فترة من التعاقد أعلن نادر اعتذاره وانسحابه من العمل، وهو الأمر الذي وضع يسرا في ورطة، حيث تحاول بهذه الفترة البحث عن عمل جديد يمكن أن تخوض به السابق الرمضاني المقبل.

أما كل من تامر عبد المنعم والتونسية درة قررا الاعتذار عن المشاركة في مسلسل “العمدة” الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، وأستقر عليه ليخوض به السباق الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سامي.