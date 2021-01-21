يغرقون إناثهم برائحة كريهة ... لن تصدقوا أفعال "ذكور" الفراشات عند الغيرة!

تظهر دراسة جديدة أن الفراشات الذكور الغيورة تغطي إناثها برائحة قوية ومثيرة للاشمئزاز لردع أي منافسين محتملين.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

حلل الباحثون أنواع الفراشات الذكور الاستوائية Heliconius melpomene في بنما، والذين يصنعون مادة كيميائية في غددهم الجنسية ، تسمى ocimene.

وقد تطورت هذه الأنواع لإنتاج مضاد قوي للشهوة الجنسية في أعضائه التناسلية، والذي تتركها وراءها على الأنثى بعد ممارسة الجنس، بهدف “ردع” الذكور الآخرين من الاقتراب منها.

إنّ الأمر محيّر إلى حد ما بالنسبة للعلم، حيث يتم إنتاج المادة الكيميائية نفسها أيضاً بواسطة الزهور لجذب الفراشات للتلقيح.

حدد الباحثون الجين لأول مرة لدى فراشات h. melponene ومن ثمّ تطور بشكل مستقل لدى الأزهار التي أنتجت المادة الكيميائية نفسها ولكن لأغراض مختلفة جداً.

“لقد حددنا الجين المسؤول عن إنتاج هذا الفيرومون القوي المضاد للشهوة الجنسية المسمى ocimene في الأعضاء التناسلية للفراشات الذكورية”، قالت مؤلفة الدراسة الرئيسية الدكتورة كاثي داراغ من جامعة كاليفورنيا، ديفيس.

“هذا يدل على أن تطور إنتاج ocimene في الفراشات الذكور مستقل عن تطور إنتاج ocimene في النباتات.

لفترة طويلة كان يعتقد أن الحشرات أخذت المركبات الكيميائية من النباتات ثم استخدمتها لردع منافسيها في الحب.

وقالت الدكتورة داراغ: “لقد أظهرنا أن الفراشات يمكن أن تصنع المواد الكيميائية بنفسها ولكن لنوايا مختلفة للغاية”.

‘تستخدمه الفراشات الذكور لصد المنافسين فيما تستخدم الزهور نفس الرائحة لإغراء الفراشات للتلقيح.”

وتابعت الدكتورة داراغ: هذا يبدو غير بديهي إلى حد كبير، ولكن يمكن تفسيره ضمنياً.

وقالت: “إنه شيء لا نفهمه تماماً ولكننا نعتقد أنه ربما يتعلق بكيفية معالجة الإشارات، إلى جانب الصور المرئية، أو الروائح الأخرى مثل مركبات رائحة الأزهار الأخرى”.

“الرائحة نفسها لا تختلف ولكن السياق يختلف وبالتالي كيف يتم تفسيرالإشارة يختلف أيضاً.

“إنّ الإشارات البصرية التي تحصل عليها الفراشات مهمة. عندما يتم اكتشاف الرائحة في الزهور، تكون جذابة ولكن عندما يتم العثور عليها على فراشة أخرى، تكون مثيرة للاشمئزاز للذكور. السياق هو المفتاح.”

تعيش فراشات H.melponene لمدة ستة أشهر تقريباً. عادة ما يكون لدى الإناث عدد قليل من الشركاء الجنسيين ويخزنون الحيوانات المنوية ويستخدمونها لتخصيب بيضها على مدى عدة أشهر بعد تزاوج واحد.

أما الذكور، فلديهم أكبر عدد ممكن من الشركاء وفي كل مرة يتزاوجون يقومون بنقل المادة الكيميائية المضادة للشهوة الجنسية لأنهم يريدون أن يكونوا الشخص الذي يخصب النسل.

لا يتم إنتاج هذه المادة الكيميائية من قبل جميع الفراشات من جنس Heliconius ، فعلى سبيل المثال Heliconius cydno، وهو نوع آخر تم تحليله للدراسة ، لا ينتج فرمون الرائحة القوية.

هذا التحليل الجديد لقوة الرائحة التي أيضاً الإشارات الكيميائية، يلقي ضوءاً جديداً على أهمية الرائحة كشكل من أشكال التواصل.

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور كريس جيجينز من جامعة كامبريدج: “من المفترض أن الفراشات تكيفت مع اكتشافها والعثور عليها على الزهور ثم تطورت لاستخدامها بهذه الطريقة المختلفة للغاية”.

“يريد الذكور تمرير جيناتهم إلى الجيل التالي ولا يريدون أن تنجب الإناث أطفالاً مع آباء آخرين ، لذلك يستخدمون هذه الرائحة لجعل الإناث غير مثيرات جنسياً.

“تضايق الفراشات الذكور الإناث كثيراً ، لذا قد تكون هذه الرائحة مفيدة للإناث أيضاً إذا كانت ستساعدها على وقف الإزعاج لممارسة الجنس بعد أن تزاوجت بالفعل.”