"يوتيوب" يحجب كليب محمد رمضان وأحمد عدوية... والسبب؟

حجب موقع “يوتيوب” كليب أغنية “على وضعنا” للفنان المصري محمد رمضان والفنان أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، بسبب مطالبة محمود بدر، عضو فريق شارع 3 بحقوق الملكية والنشر، وأكد بدر أن الأغنية الأصلية سيتم طرحها خلال أيام قليلة بصوته بالاشتراك مع فنان المهرجانات أورتيجا بعنوانها الأصلي “لسة ما اتخلقش”.

وجمعت أغنية “على وضعنا” محمد رمضان والفنان الشعبي أحمد عدوية ونجله محمد، وحققت 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 9 أيام عبر قناته على “يوتيوب”، لكنه تبين أن حقوقها الفكرية مملوكة لفنان فرقة شارع 3 الفنان محمود بدر، الذي خرج في بث مباشر عبر حسابه على “فايسبوك” ليوجه الشكر لكل من سانده في أزمته مع محمد رمضان.

وقال إنه تلقى اتصالاً هاتفيًا للتأكد من ملكيته لحقوق الأغنية، وبعدها بدقائق تم حجب الكليب، وقال إنه سيطرحها بصورتها الأصلية خلال أيام قليلة بصوته بالاشتراك مع فنان المهرجانات أورتيجا بعنوانها الأصلي “لسه ما اتخلقش”.

وعاد بدر لأصل المشكلة وقال إن “أغنية على وضعنا ملكي ولم يكن لأحد الحق في غنائها، لأنني أمتلك الحقوق كافة، وهو ‏ما دفعني لإغلاقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية”. ‏

وأضاف أن الفنان محمد رمضان عرض عليه مبلغًا ماليًا، وحدث بعض الاختلافات على الأجر المادي من ‏أجل حصوله على التنازل. ‏

وأوضح محمود بدر أن اسم الأغنية كان “لسه ما اتخلقش”، لكن محمد رمضان، قرر تغيير اسمها ‏للخروج من هذه الأزمة.‏