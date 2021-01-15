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يوسف الخال: "الدِني مِتل ما راحتْ.. راجعة"

15 - يناير - 2021
يوسف الخال

يوسف الخال

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نبّه الممثل اللبناني يوسف الخال اللبنانيين للانتباه واتخاذ التدابير الوقائية جراء فيروس كورونا. وكتب الفنان اللبناني يوسف الخال رسالة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قال فيها: “اللي خَلَق الكون بْتَكّة بيقدر يغَيرُه بْتَكّة.

والدِني، مِتل ما راحتْ.. راجعة.. المهم ما تروح فيها.. رجاع عليها..”، لاقى منشوره إعجاب عدد من متابعيه الذين هنأوه على الطاقة الإيجابية التي يحاول عكسها عل متابعيه، معتبرين أن ما كتبه فيه الكثير من الأمل خصوصاً في ظل الظروف الراهنة والصعبة، والتي أفقدت الكثيرين الأمل.

يذكر أن يوسف قد توجه قبل أيام برسالة لاذعة، إعتبر فيها أن من يتحايل على القرارات الصحية العامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كمن يشارك في اغتصاب والدته.

وكتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: “من يشارك في التحايل على القرارات الصحّية العامة كمن يشارك في اغتصاب والدته..(عفواً على قساوة التعبير و لكن هيك و ما حدا رح يردّ.. بعرف..) كورونا لبنان”.

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