يوفنتوس: بوغبا أجرى عملية جراحية ناجحة

أشار نادي يوفنتوس الإيطالي الى إجراء الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط الفريق، عملية جراحية ناجحة في الركبة.

وتعرّض بوغبا للإصابة خلال الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الجاري، واتفق اللاعب والنادي والمنتخب الفرنسي على الخضوع لفترة علاج، بدلًا من إجراء عملية جراحية كي لا يفقد فرصة المشاركة بكأس العالم 2022.

لكن في الساعات القليلة الماضية من يوم الإثنين، أكدت تقارير عديدة أن بوغبا سيخضع لعملية جراحية بعد فشل العلاج دون جراحة.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي: “خضع بول بوغبا هذا المساء لعملية بالغضروف المفصلي للركبة اليمنى، وكانت عملية ناجحة”.

ولم يكشف يوفنتوس عن مدة غياب بوغبا عن الملاعب، إلا أن شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، ذكرت أنه قد يعود بعد 6 أسابيع.