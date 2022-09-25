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يوفنتوس متمسّك بمدافعه البرازيلي

منذ 13 ثانية
شعار يوفنتوس

شعار يوفنتوس

موقع kooora
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كشف تقرير صحفي إيطالي أن يوفنتوس يستعد لتجديد عقد مدافعه البرازيلي دانيلو.

وانضم دانيلو (31 عامًا) لصفوف يوفنتوس، في صيف 2019، قادمًا من مانشستر سيتي، في صفقة تبادلية، انتقل على إثرها جواو كانسيلو للسيتيزنس.

ووفق شبكة “سبورت ميدياست” الإيطالية، فإن يوفنتوس حريص كل الحرص على تجديد عقد دانيلو لموسم آخر، لينتهي في صيف 2025 بدلًا من 2024.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس لم يقدّم عرضه لدانيلو حتى الآن، ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك خلال الأشهر المقبلة.

وخاض الظهير البرازيلي 118 مباراة في جميع المسابقات بقميص البيانكونيري منذ عام 2019، سجّل 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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