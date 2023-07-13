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يوفنتوس يبدأ إجراءات الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 14 - يوليو - 2023 1:58 صباحًا
شعار نادي يوفنتوس

شعار نادي يوفنتوس

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قال يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الخميس 13-7-2023) إنه بدأ إجراءات الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وقال يوفنتوس في بيان إنه بدأ نقاشا مع ريال مدريد وبرشلونة بشأن الانسحاب من المشروع، ولا يزال الناديان الإسبانيان متمسكين بالمشروع.

وأضاف “بعد تلك المباحثات ونتيجة الاختلافات القائمة بشأن تفسير البنود التعاقدية ذات الصلة التي يمكن تطبيقها على مشروع دوري السوبر، يؤكد يوفنتوس أنه بدأ إجراءات الانسحاب”.

وقال إن الانسحاب لن يكتمل ويصبح ساريا إلا بموافقة ريال مدريد وبرشلونة.

وتقرر إيقاف أندريا أنيلي الرئيس السابق ليوفنتوس، وأحد الداعمين للمشروع، 16 شهرا عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة لاتهامه في قضية بشأن مخالفات مزعومة تخص مستحقات اللاعبين.

واستقال أنيلي ومجلس إدارة النادي بالكامل في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وانطلقت مبادرة دوري السوبر في أبريل نيسان 2021 على يد 12 من أبرز أندية أوروبا في محاولة لانتزاع السيطرة على اللعبة وعائداتها الكبيرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وانهارت المبادرة في غضون 48 ساعة في ظل انتقادات من الجماهير واللاعبين دفعت مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وتشيلسي وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد للانسحاب.

    المصدر :
  • رويترز

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