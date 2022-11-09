يوفنتوس يتحرّك باتجاه لاعب ريال مدريد

يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي تعزيز صفوفه، بالتعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني، لينضم للسيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع “ألفارو أودريوزولا”، الظهير الأيمن لريال مدريد، لتعزيز الجبهة اليمنى في الميركاتو الشتوي.

وأضاف الموقع أن مسؤولي السيدة العجوز تحدثوا بالفعل مع وكلاء أعمال أودريوزولا، إذ أظهر النادي الإيطالي اهتمامه بضمه في كانون الثاني المقبل.

وأوضح أن يوفنتوس يستعد للجلوس على طاولة المفاوضات مع نظرائهم في ريال مدريد من أجل مناقشة الصفقة المحتملة بين الناديين.

إلى ذلك، لفت الموقع إلى أن البيانكونيري يريد ضم أودريوزولا، صاحب الـ 26 عامًا، في صفقة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، موضحةً أن الملكي يفضّل بيع اللاعب بشكل نهائي.

يذكر أن أودريوزولا انضم لريال مدريد قادمًا من ريال سوسييداد في صيف 2018، في صفقة بلغت قيمتها آنذاك حوالي 32 مليون يورو، بينما لم يخض الظهير الأيمن أي مباراة هذا الموسم، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرينجي.