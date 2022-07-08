يوفنتوس يتعاقد مع الأرجنتيني دي ماريا لمدة عام كامل

أعلن يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق لمدة عام واحد.

وقال يوفنتوس في بيان “وقع يوفنتوس واللاعب عقدا حتى 30 يونيو 2023”.

وأصبح الأرجنتيني البالغ عمره 34 عاما لاعبا حرا منذ مغادرة باريس سان جيرمان في نهاية الموسم المنصرم.

وقال في مايو ايار الماضي إنه سيعتزل دوليا عقب نهائيات كأس العالم في قطر في وقت لاحق هذا العام.

وسجل دي ماريا هدف الفوز في يوليو تموز 2021 ليقود الأرجنتين للتغلب 1-صفر على البرازيل والتتويج بكأس كوبا أمريكا وحصد أول لقب كبير لبلاده منذ 28 عاما.

وانتقل دي ماريا إلى سان جيرمان من مانشستر يونايتد في 2015 ولعب دورا محوريا في خط الهجوم لسنوات وفاز بخمسة ألقاب للدوري وحصد 18 لقبا إجمالا.