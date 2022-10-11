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يوفنتوس يحاول التعاقد مع أحد أهدافه القديمة

منذ 4 دقائق
شعار يوفنتوس

شعار يوفنتوس

موقع kooora
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يحاول نادي يوفنتوس التعاقد مجددًا مع أحد أهدافه القديمة، وذلك خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو”، فإن الخسارة أمام ميلان دفعت إدارة يوفنتوس، لإعلان تجديد الثقة في المدرب “ماسيميليانو أليغري”، بالإضافة إلى دعمه بصفقة قوية في الشتاء.

وأشار إلى أن يوفنتوس عاد لمطاردة الصربي “سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش” نجم لاتسيو، الذي حاول ضمه عدة مرات في المواسم الماضية.

وأوضح الموقع الإيطالي أن السعر القديم لسافيتش بلغ 100 مليون يورو، لكنّ اللاعب الصربي سينتهي عقده في 2024، لذا قد يوافق لاتسيو على رحيله في الشتاء بسعر أقل.

وكان “ماتيجا كيزمان”، وكيل سافيتش، قد صرّح مؤخرا بأن اللاعب الصربي ينتظر كأس العالم في قطر قبل حسم مصيره، لأنه قد يتلقّى عرضًا مهمًا عقب المونديال.

ويخطط يوفنتوس لتقديم عرض يبلغ 50 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 10 ملايين لحسم صفقة سافيتش في الشتاء.

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