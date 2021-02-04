يوفنتوس يخطط لتجديد عقد كريستيانو رونالدو

تخطط إدارة نادي يوفنتوس تنوي تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الخميس.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس صيف العام 2018، قادمًا من ريال مدريد، وينتهي عقده في يونيو 2022.

وسيتمّ رونالدو غدًا الجمعة، عامه الـ36، لكن يبدو أن إدارة يوفنتوس لا تهتم لعمر اللاعب.

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن إدارة يوفنتوس يفكر في تجديد عقد رونالدو لموسم واحد، بحيث ينتهي ارتباط الطرفين في يونيو 2023.

وأضافت الصحيفة، أن رونالدو لا يزال يملك القدرات العقلية والبدنية والحماس، للاستمرار مع يوفنتوس.

ويقدم رونالدو موسمًا رائعًا مع يوفنتوس، حيث شارك في 23 مباراة، سجل فيها 22 هدفًا، وصنع 3. علمًا أنه وصل إلى 112 مباراة مع الفريق، منذ انتقاله صيف 2018.

وسجل رونالدو -إجمالًا- مع يوفنتوس 87 وصنع 21، وقد تألق في المباراة الأخيرة أمام إنتر ميلان في كأس إيطاليا، حيث وقع على هدفين.

وشارك رونالدو أمام إنتر ميلان حتى الدقيقة 76، وهو الأمر الذي أغضب اللاعب البرتغالي، لكن المدرب آندريا بيرلو قال: ”أتفهم أن كريستيانو لم يكن فرحًا بقرار الاستسبدال، لكن الصواب كان إراحته بسبب ضغط المباريات“.