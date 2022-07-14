يوفنتوس يعلن رابع صفقاته الصيفية

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، إبرام رابع صفقاته في صيف عام 2022 بالتعاقد مع المدافع أندريا كامبياسو، قادما من فريق جنوى.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي إن كامبياسو وقع عقدا مع الفريق لمدة 5 سنوات، ينتهي في صيف 2027.

وتبلغ قيمة الصفقة بحسب التقارير الصحفية 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى كإضافات مرتبطة بالنتائج والبطولات.

كامبياسو شارك الموسم الماضي مع فريق جنوى في 28 مباراة بكافة البطولات سجل خلالها هدفاً وحيداً، وهو يلعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وبات كامبياسو هو رابع صفقات اليوفي هذا الصيف بعد ضم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والفرنسي بول بوجبا في صفقتي انتقال حر، وفيدريكو جاتي من فروسيوني.

يذكر أن كامبياسو قد لعب 5 مباريات مع منتخب إيطاليا تحت 21 عاما في الفترة الماضية.

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأصبح بول بوجبا (29 عاما) لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية الموسم المنصرم.

جدير بالذكر أن بوجبا انضم إلى يوفنتوس في صيف 2012 أيضا في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، الذي اشتراه في 2016 بمقابل قياسي بلغ 105 ملايين يورو.

وفي فترته الأولى مع يوفنتوس شارك بوجبا في 177 مباراة بقميص “البيانكونيري” سجل خلالها 34 هدفا وصنع 40، وحقق 8 ألقاب أبرزها الدوري الإيطالي 4 مرات.