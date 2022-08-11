الخميس 13 محرم 1444 ﻫ - 11 أغسطس 2022 |
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يوفنتوس يقترب من ضم لاعب سان جرمان

منذ 3 دقائق
شعار يوفنتوس

شعار يوفنتوس

موقع kooora
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يقترب الأرجنتيني “ليوناردو باريديس”، متوسط ميدان باريس سان جيرمان، من الرحيل إلى صفوف يوفنتوس، هذا الصيف.

وكشف “فابريزيو رومانو”، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن باريديس توصّل إلى اتفاق بشأن البنود الشخصية مع العملاق الإيطالي.

وأضاف أن يوفنتوس يسعى حاليًا للوصول إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن قيمة الصفقة وصيغة العقد.

كذلك، أوضح رومانو أن المفاوضات جارية بين الطرفين، لكنّ يوفنتوس يريد بيع لاعب واحد على أقل تقدير، بين أدريان رابيو إلى مانشستر يونايتد أو آرثر ميلو.

يُذكر أن باريديس شارك لمدة 23 دقيقة مع سان جيرمان، في الانتصار على كليرمونت فونت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي، وصنع هدفًا.

كما شارك لمدة 12 دقيقة في الفوز برباعية نظيفة على نانت في كأس السوبر الفرنسي.

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