يوفنتوس ينفي ارتكاب مخالفات بعد انتهاء الادعاء الإيطالي من التحقيق في حساباته

نفى يوفنتوس المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 25\10\2022 ارتكاب أي مخالفات بعدما أنهى مدعون إيطاليون تحقيقا في كيفية إدارته موارده المالية بين عامي 2018 و2020 أثناء التحقيق في مزاعم بوجود مخالفات محاسبية وتلاعب بالسوق.

وفي إيطاليا، عادة ما يسبق الانتهاء من التحقيق أي طلب من الادعاء العام لإرسال المشتبه بهم إلى المحاكمة.

وقالت آنا ماريا لوريتو، كبيرة المدعين في مدينة تورينو، في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين، إن السلطات أبلغت نادي يوفنتوس ومجلس إدارته وكبار المسؤولين التنفيذيين والمحاسبين القانونيين بانتهاء المرحلة الحالية من التحقيق.

وأبلغ مصدر مطلع على الأمر رويترز بوجود 15 مشتبها بهم في المجموع، بالإضافة إلى النادي، ومنهم رئيس النادي أندريا أنييلي.

وقال يوفنتوس، المدرج على بورصة ميلانو وأنجح أندية كرة القدم الإيطالية، إنه يعتقد أنه لم يخالف القواعد.

وقال النادي في بيان “لا يزال يوفنتوس على قناعة… بأنه تصرف وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لإعداد التقارير المالية، بموجب مبادئ المحاسبة وبما يتفق مع الممارسات الدولية في صناعة كرة القدم”.

ويزعم الادعاء العام في تورينو أن شركة يوفنتوس قللت من خسائرها المالية في 2018 و2019 و2020.