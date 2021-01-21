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يوفينتوس بطلاً لكأس السوبر الإيطالية للمرة التاسعة في تاريخه

21 - يناير - 2021
يوفينتوس بطلا لكأس السوبر

يوفينتوس بطلا لكأس السوبر

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توّج فريق يوفينتوس بطلاً لكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم، الأربعاء ، بعد أن أحرز كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا هدفين ليقودا فريقهما للفوز 2-صفر على نابولي.

وكاد نابولي، الذي انتصر على يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا في الموسم الماضي، أن يتقدم في منتصف الشوط الأول، لكن فويتشيخ تشيزني حارس يوفنتوس أنقذ ضربة رأس من هيرفينغ لوزانو.

وترك البديل فيدريكو كييزا بصمته على الفور في بداية الشوط الثاني، لكن ديفيد أوسبينا حارس نابولي حرمه من هز الشباك.

وافتتح رونالدو التسجيل من مدى قريب في الدقيقة 64، وأهدر لورينتسو إنسيني فرصة إدراك التعادل عندما أطاح بركلة جزاء خارج الملعب بعد عرقلة دريس ميرتنز.

وهاجم فريق المدرب جينارو غاتوسو في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن يوفنتوس حسم الفوز من هجمة مرتدة عبر موراتا ليحقق أندريا بيرلو لقبه الأول على الإطلاق كمدرب.

وأبلغ بيرلو شبكة راي سبورت التلفزيونية: “سعادة كبيرة بالفوز باللقب. إنه أفضل من الفوز به كلاعب. من الصعب مشاهدة مباريات نهائية ممتعة. كان من المهم تحقيق الفوز بعد الهزيمة أمام إنتر (ميلان في الدوري الإيطالي الأحد). كان علينا الدفاع عن كرامتنا”.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لنابولي بعد مراجعة اللعبة في شاشة خارج الملعب، لكن إنسيني أضاع الفرصة ليهدر ثالث ركلة جزاء أمام يوفنتوس بجميع المسابقات، فيما شارك موراتا كبديل ليحسم الفوز لبطل الدوري.

وقال غاتوسو: “أول شيء يجب على لورينتسو (إنسيني) عدم تحمل المسؤولية بمفرده. المسؤول الأول هو أنا وليس إنسيني”.

وأضاف “أوجه التهنئة للاعبي فريقي لأنهم قدموا الأداء الذي كان يجب عليهم تقديمه. يجب علينا احترام يوفنتوس”.

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