يوليو 2022 يتربع ضمن أكثر الشهور حرارة في العالم

كان الشهر الماضي أحد أكثر شهور يوليو حرارة في العالم على الإطلاق، وفق ما ذكرت الثلاثاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس في مؤتمر صحفي “شهد العالم لتوه شهرًا من أكثر شهور يوليو الثلاثة حرارة على الإطلاق. وبالطبع، كما نعلم جميعًا، أصابت موجة حر شديدة وطويلة للغاية بعض أجزاء من أوروبا”.

وفي بيان، أوضحت المنظمة، مستشهدة ببيانات برنامج “كوبرنيكوس” المتعلقة بالتغير المناخي أن الشهر الماضي كان أكثر برودة بقليل من يوليو 2019، ولكنه أكثر حرارة من يوليو 2016.

واشارت نوليس إلى أن “الفرق بين هذه الأشهر الثلاثة كان ضئيلاً جدًا”، و”الفارق كان أقل من هامش الخطأ”.

وبشكل عام، تجاوزت درجة الحرارة المسجلة في الشهر الماضي درجة الحرارة المسجلة في يوليو بمقدار 0,4 درجة مئوية خلال الفترة المرجعية 1991-2020.

وجاء ذلك على الرغم من وجود ظاهرة النينيا الطبيعية التي، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، “من المفترض أن يكون لها تأثير التبريد”.

والشهر الماضي، دعت المنظمة القادة إلى أن “يعوا” المشكلة خلف موجات الحر مثل تلك التي تجتاح أوروبا حاليا، والتي قد تصبح أكثر تواترا بسبب تغير المناخ حتى العام 2060 على الأقل.

ولفتت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن شهر يوليو 2022 لم يبلغ الذروة، إذ سجلت بعض المناطق في العالم درجات حرارة أقل من المعدل على امتداد غرب المحيط الهندي، من القرن الأفريقي إلى جنوب الهند، في جزء كبير من آسيا الوسطى وفي معظم أنحاء أستراليا كذلك.

وبالإضافة إلى موجة الحر، تعاني بعض مناطق العالم من جفاف شديد.

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كان شهر يوليو أكثر جفافًا من المعدل في معظم أنحاء أوروبا ومعظم أميركا الشمالية وأجزاء واسعة من أميركا الجنوبية، وآسيا الوسطى، وأستراليا.

وفي المقابل، تم تسجيل أجواء أكثر رطوبة من المعدل في شرق روسيا، وشمال الصين، ومساحة واسعة تمتد من شرق أفريقيا إلى شمال غرب الهند، مروراً بآسيا.