يوم التصوير العالمي.. 10 نصائح لتصوير ناجح

يوافق اليوم 19 أغسطس اليوم العالمي للتصوير، والتصوير الفوتوغرافي هو فن التقاط اللحظات والذكريات. إنها طريقة رائعة لرواية قصة والتعبير عن المشاعر والحفاظ على جمال العالم من حولنا.

وبمناسبة يوم التصوير العالمي، وسواء كنت مبتدئًا أو أكثر خبرة في التصوير الفوتوغرافي، فهذه النصائح المفضلة لدينا ستساعدك على تحسين براعتك في التصوير الفوتوغرافي الخاص بك.

1-استخدم قاعدة الأثلاث Rule of Thirds

تساعدك هذه الخطوة على التقاط صور ملفتة للنظر باستخدام واحدة من أكثر قواعد التصوير فعالية ففي حال رغبتك في التقاط الصور التي تحوي عامل مدمج فيها فإن Rule of Thirds هي السر الذي تحتاج إلى الاستفادة منه!



وببساطة هي عبارة عن تقسيم الصورة ذهنيا بخطان افقيان واثنان عموديان لإنشاء تسعة مربعات متساوية وعندها ستبدو الصورة بشكل أفضل مع النقطة المحورية في المربع المركزي في الوسط، ولكن بوضع الصورة بعيدًا عن هذا المركز في إحدى النقاط المتقاطعة للخطوط التخيلية غالبًا ما يؤدي ذلك إلى إنشاء صورة أكثر جمالية.

وباستخدام هذه النصيحة سوف تتجول اعينك في الإطار وعادة ما تكون الصورة المأخوذة باستخدام قاعدة الأثلاث أكثر إرضاءً للنظر.

2-تجنب اهتزاز الكاميرا

اهتزاز الكاميرا أو تعتيمها أمر يتكرر مع اي مصور فوتوغرافي ولتجنبه إليك بعض الطرق.

في البداية تكون طريقة حمل الكاميرا بشكل صحيح هي الخطوة الاولى استخدم كلتا يديك واحدة تمسك جسم الكاميرا والأخرى حول العدسة وعلى مقربة من جسمك لضمان الثبات. وبالنسبة للتصوير اليدوي تأكد من أنك تستخدم سرعة غالق مناسبة للبعد البؤري لعدستك. فإذا كانت سرعة الغالق بطيئة جدًا “سرعة الغالق (Shutter speed)‏ هو الوقت الذي يأخذه غالق الكاميرا ليظل مفتوحاً حتى تصل كمية من الضوء إلى حساس الصورة أو فيلم الكاميرا ومن ثم يظهر تأثيرها في الصورة” فإن أي حركة غير مقصودة منك ستؤدي إلى ظهور الصورة غير واضحة بالكامل.

فالقاعدة الأساسية هي عدم التصوير بسرعة غالق أبطأ من الطول البؤري “الطول البؤري Focal length المسافة بين المركز البصري للعدسة (أو قطب المرآة) ونقطة تجمّع الأشعة المنكسرة (أو المنعكسة) أو امتداداتها على المحور الرئيسي” ولتقليل هذه المشكلة عليك بالمعادلة البسيطة التالية:

1 / الطول البؤري (مم) = الحد الأدنى لسرعة الغالق (بالثواني)

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تستخدم عدسة مقاس 100 مم، فيجب ألا تقل سرعة الغالق عن 1/100 من الثانية.

فلو رأيت قيمة سرعة الغالق 320 مثلا في الكاميرا فهذا لا يعني أنها 320 ثانية بل 1/320 من الثانية فكلما كانت سرعة الغالق عالية كان بالإمكان التقاط صور ثابتة واضحة لأجسام متحركة بسرعات عالية.

يمكنك أيضا استعمال حامل ثلاثي القوائم أو حامل أحادي للكاميرا كلما أمكن ذلك.

3-تعلم كيفية استخدام مثلث التعرض

للحصول على صورك في أفضل حالاتها، تحتاج إلى إتقان فهم العلاقة بين الضوابط الأساسية الثلاثة: فتحة العدسة وسرعة الغالق وISO الذي هو ” الحساسية للضوء الخاصة بفيلم التصوير الفوتوغرافي (سرعة الفيلم)، وهي التي وصفها الأيزو 5800:1987 وعليه فإن سرعة الفيلم غالبا ما تسمى “رقم الأيزو”.

فعندما تقوم بتعديل أحدهما، يتوجب عليك التفكير في أحدها الاخر على الأقل، للحصول على النتائج المرجوة.

باستخدام الوضع التلقائي بعناصر التحكم هذه قد لا تظهر صورك بالطريقة التي تريدها، وغالبًا ما تكون مخيبة للآمال.

4-استخدم مرشح الاستقطاب

يمكنك شراء مرشح واحد فقط لعدستك ويفضل مستقطبًا والنوع الموصى به من المستقطبات الدائري لأنه يسمح للكاميرا باستخدام قياس TTL من خلال العدسة مثل التعريض الضوئي التلقائي ” في الكاميرات ذات النمط الالي يتم تلقائيا حساب وتعديل التعريض الضوئي لتطابق ما أمكن بين الإضاءة العامة في موضوع التصوير والصورة الناتجة، وفي أغلب الكاميرات تستخدم مقياس تعريض مدمج بتقنية القياس عبر العدسة TTL “.

يساعد هذا المرشح في تقليل الانعكاسات من الماء وكذلك المعدن والزجاج ويحسن ألوان السماء وأوراق الشجر وسيساعد في إعطاء صورك عامل رائع. ستفعل كل ذلك مع حماية لعدسة كاميرتك ولا يوجد سبب يمنعك من تركها في وضع التشغيل لجميع صورك الفوتوغرافية.

5-أخلق إحساسًا بالعمق

عند تصوير المناظر الطبيعية، من المفيد خلق إحساس بالعمق وكأن المشهد موجود في الصورة الملتقطة.

استخدم عدسة بزاوية عريضة للحصول على رؤية بانوراميه وفتحة عدسة صغيرة تبلغ f / 16 أو أصغر للحفاظ على وضوح المقدمة والخلفية. يساعد وضع كائن أو شخص في المقدمة على إعطاء إحساس بالمقياس والتأكيد على بُعد المسافة.

استخدم حامل ثلاثي القوائم حيث تتطلب الفتحة الصغيرة عادةً سرعة غالق أبطأ.

6-استخدم الخلفيات البسيطة

الأسلوب البسيط هو الأفضل دائما في التصوير الفوتوغرافي الرقمي، وعليك أن تقرر ما يجب أن يكون في الصورة، مع عدم تضمين أي شيء يشتت الانتباه.

اختر خلفية عادية بألوان محايدة وأنماط بسيطة. انت تريد أن تنجذب العين إلى النقطة المحورية للصورة بدلاً من بقعة من اللون أو مبنى في الخلفية. هذا أمر حيوي بشكل خاص في اخذ اللقطة حيث يتم وضع النموذج بعيدًا عن المركز.

7-لا تستخدم ضوء الفلاش في الداخل

يمكن ان يظهر ضوء الفلاش صورة غير طبيعية وخاصة للصور الداخلية. وهنالك طرق مختلفة تمكنك من التقاط صورة في الداخل دون استخدام ضوء الفلاش.

ادفع ISO لأعلى “عادةً ما تحدث ISO 800 إلى 1600 فرقًا كبيرًا في سرعة الغالق التي يمكنك اختيارها” واستخدم أوسع فتحة عدسة ممكنة فبهذه الطريقة سيصل المزيد من الضوء إلى المستشعر وستحصل على خلفية ضبابية لطيفة. يعد استخدام حامل ثلاثي القوائم أو عدسة IS (لتثبيت الصورة) طريقة رائعة أيضًا لتجنب التمويه.

إذا كان يجب عليك استخدام الفلاش فاستخدم فلاش برأس دوار يمكنك تدويره وتوجيه الضوء إلى السقف بزاوية.

8-اختر ISO الصحيح

يحدد إعداد ISO مدى حساسية الكاميرا للضوء وأيضًا مدى دقة حبيبات صورتك.

يعتمد ISO الذي نختاره على الموقف ففي الظلام او الليل تحتاج إلى رفع ISO إلى رقم أعلى من 400 إلى 3200 لأن هذا سيجعل الكاميرا أكثر حساسية للضوء ومن ثم يمكننا تجنب التعتيم.

اما في الأيام المشمسة وضوء النهار يمكننا اختيار ISO 100 أو الإعداد التلقائي حيث لدينا المزيد من الإضاءة للعمل معها.

9-التحريك لخلق الحركة

إذا كنت ترغب في التقاط صورة لموضوع متحرك، فاستخدم تقنية التحريك وللقيام بذلك اختر سرعة الغالق بحوالي خطوتين أقل من اللازم “مثلا بالنسبة لـ 1/250، سنختار 1/60” احتفظ بالكاميرا على هذا الموضوع بإصبعك في منتصف الطريق لأسفل على المصراع لقفل التركيز وعندما تكون جاهزًا التقط الصورة وتذكر متابعتها أثناء تحركها.



استخدم حامل ثلاثي القوائم أو أحادي القوائم إن أمكن لتجنب اهتزاز الكاميرا والحصول على خطوط حركة واضحة.

10-جرب سرعة الغالق

Photography Tips & Tricks. Whether you are a beginner or more… | by Aperture Junkie | Medium alqiyady 1 Photography Tips & Tricks. Whether you are a beginner or more… | by Aperture Junkie | Medium

لا تخف من اللعب بسرعة الغالق لإنشاء بعض التأثيرات المثيرة للاهتمام فعند التقاط لقطة ليلية، استخدم حاملًا ثلاثي القوائم وحاول التصوير بسرعة الغالق مضبوطة على 4 ثوانٍ وسترى أن حركة الكائن يتم التقاطها جنبًا إلى جنب مع بعض مسارات الضوء.



إذا اخترت سرعة غالق أسرع من 1/250 جزء من الثانية، فلن تكون الممرات طويلة أو ساطعة وبدلا من ذلك سوف تكون جامدة.

جرّب تصوير مواضيع اخرى بأشياء أو خلفيات متحركة مثل الأمواج على الشاطئ، أو حشود الأشخاص الذين يمشون، أو تنقل السيارات، بسرعات غالق مختلفة إما لالتقاط حركة غير واضحة أو لأخذ لقطات سريعة في الوقت المناسب.

عند استخدام سرعات مصراع (غالق) بطيئة لإخفاء الحركة، فمن المهم أن تكون الكاميرا مستقرة للتخلص من اهتزاز الكاميرا استخدم حامل ثلاثي القوائم المحمول مناسب لالتقاط الصور بسرعات غالق بطيئة.

نصيحة إضافية: استثمر الوقت أكثر في التعلم (وأقل على المعدات) يمكنك اتباع دورات في التصوير الفوتوغرافي الرقمي تناسب وقتك وبأسعار مناسبة لك اسال عن هذا الموضوع فحرفية التصوير تكون مع الممارسة والتعلم.