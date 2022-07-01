يوم سعيد للجميع.. محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسمياً توقيع اللاعب المصري محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي دون توضيح المزيد من التفاصيل.

ونقل موقع النادي، الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، عن صلاح قوله: “لا تسعني السعادة، وأتطلع للفوز بمزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع”.

وأضاف صلاح: “استغرق الأمر بعض الوقت للتجديد لكننا أنهينا كافة الأمور وسنركز على الاستحقاقات المقبلة”.

وأشار الاعب المصري إلى تطور الفريق قائلًا: “شاهدنا جميعا حجم التطور والتقدم الذي حققه الفريق في السنوات الخمس أو الست الماضية. اقتربنا الموسم الماضي من الفوز بأربعة ألقاب لكن لسوء الحظ خسرنا لقبين في الأسبوع الأخير من الموسم”.

سجل صلاح 23 هدفا في الدوري مع ليفربول الموسم الماضي ليتقاسم الحذاء الذهبي للدوري الممتاز مع سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل لاعب هذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بالإضافة إلى حصوله على جائزة رابطة نقاد كرة القدم لأفضل لاعب في العام.

وأحرز الدولي المصري البالغ عمره 30 عاما، 31 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول، وساعد النادي على الفوز بلقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخسر ليفربول أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال في مايو / أيار.

يشار إلى أن صلاح انضم لليفربول قادماً من روما الإيطالي في 2017، وسجل 156 هدفا في 254 مباراة، وكان بوسعه مغادرة النادي في صفقة انتقال مجاني في نهاية الموسم المقبل.

ومن المتوقع الآن أن يقود تشكيلة جديدة في خط الهجوم لفريق المدرب يورجن كلوب في غياب ماني وديفوك أوريغي الذي غادر النادي حيث انضم داروين نونيز مهاجم أوروجواي لليفربول مؤخرا.