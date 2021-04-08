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يوم 8 أبريل.. أطفال غريزمان الثلاثة ولدوا في نفس اليوم

8 - أبريل - 2021
أنطوان غريزمان

أنطوان غريزمان

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لن يضطر أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة إلى تذكر ثلاثة تواريخ مختلفة للاحتفال بأعياد ميلاد أطفاله الثلاثة حيث ولدوا جميعا في الثامن من أبريل نيسان.

وأعلن اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم على وسائل التواصل الإجتماعي يوم الخميس أن زوجته إريكا تشوبرينا وضعت مولودة جديدة في نفس اليوم الذي ولدت فيه شقيقتها ميا (2016) وشقيقها أمارو (2019).

وبينما من الغريب أن يولد ثلاثة أشقاء في نفس اليوم في سنوات مختلفة فان عائلة غريزمان لا تزال بعيدة عن دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وولد خمسة من أبناء الزوجين الأمريكيين كارولين ورالف كامينز جميعا في 20 فبراير شباط بين عامي 1952 و1966.

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