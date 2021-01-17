‏"كورونا" يخطف الساحر ميكي ‏

خطف فيروس كورونا الساحر ميكي بعدما أدخل الى المستشفى، وما ‏لبث أن فارف الحياة جراء مضاعفات الفيروس الخبيث.

وناشدت ‏ابنة الراحل أخيراً الصلاة والدعاء لشفاء والدها، لكن ‏كورونا كان أكثر غدراً، فخطفه عن محبيه بعدما ساءت حالته ‏الصحية‎.‎

وغيّب الموت الساحر الشهير فؤاد ملكي المعروف بـ “الدكتور ميكي” ‏بعدما أدخل الى المستشفى، لكنه ما لبث أن فارق الحياة جرّاء ‏مضاعفات إصابته بفيروس كورونا‎.‎

هو الدكتور ميكي الذي أدخل الفرحة في قلوب الصغار والكبار في ‏كل مناسبة فرح وأمل، كانت تعدّل المزاج عندما كان للمزاج الجميل ‏مكان.‏