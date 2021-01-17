‏"كورونا" يخطف الساحر ميكي ‏

خطف فيروس كورونا الساحر ميكي بعدما أدخل الى المستشفى، وما لبث أن فارف الحياة جراء مضاعفات الفيروس الخبيث.
وناشدت ابنة الراحل أخيراً الصلاة والدعاء لشفاء والدها، لكن كورونا كان أكثر غدراً، فخطفه عن محبيه بعدما ساءت حالته الصحية.
وغيّب الموت الساحر الشهير فؤاد ملكي المعروف بـ “الدكتور ميكي” بعدما أدخل الى المستشفى، لكنه ما لبث أن فارق الحياة جرّاء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
هو الدكتور ميكي الذي أدخل الفرحة في قلوب الصغار والكبار في كل مناسبة فرح وأمل، كانت تعدّل المزاج عندما كان للمزاج الجميل مكان.