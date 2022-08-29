10 أفلام تتصدر شباك التذاكر الأمريكي

تصدر فيلم الرعب “The Invitation” شباك التذاكر في أمريكا الشمالية بعد انطلاق عروضه في نهاية الأسبوع، رغم الإيرادات الضعيفة التي حققها.

واكتفى “The Invitation” في الإيرادات التي حققها بين الجمعة والأحد بسبعة ملايين دولار، وهي بالتالي الأسوأ في 15 شهراً لفيلم يتبوأ المركز الأول في الترتيب.

ولاحظت مجلة “فراييتي” أن نهاية الأسبوع هذه شهدت “ضعفاً كارثياً في الحركة”، بحسب شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وما يشفع بشركة “سوني” التي أنتجت هذا الفيلم الروائي الطويل أن تكلفته لم تتجاوز 10 ملايين دولار.

ويؤدي توماس دوهرتي وناتالي إيمانويل الدوريين الرئيسيين في هذا الفيلم المستوحى من دراكولا، والذي قال المحلل ديفيد ا. جروس من شركة “فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش” إنه “لم يحظ إطلاقاُ باستحسان النقاد”.

وحلّ فيلم الحركة “بوليت تراين” في المركز الثاني بإيرادات بلغت 5.6 مليون دولار في عطلة الأسبوع.

ويؤدي براد بيت في الفيلم دور أحد القتلة السبعة الذين يحاولون تصفية بعضهم بعضاً في قطار فائق السرعة بين طوكيو وكيوتو.

وجاء ثالثاً فيلم “بيست” من إنتاج شركة “يونيفرسال” وإخراج الأيسلندي بالتاسار كورماكور، محققا 4.9 مليون دولار في نهاية الأسبوع، متقدماً على “توب جن: مافريك” الذي حصد 4.7 مليون دولار في أسبوعه الرابع عشر.

وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم الذي يتولى توم كروز بطولته 691 مليون دولار في أمريكا الشمالية و720 مليون دولار في بقية أنحاء العالم.

أما فيلم الرسوم المتحركة “دراجون بول سوبر: سوبر هيرو”، وهو الفيلم الحادي والعشرون في السلسلة اليابانية الشهيرة، فهبط من الصدارة التي كانت له الأسبوع الفائت إلى المرتبة الخامسة، إذ لم تتخطَ عائداته هذا الأسبوع 4.6 مليون دولار.

وفي المركز السادس جاء “دي شي ليج أو سوبر بيتس”، بإيرادات بلغت 4.2 مليون دولار، وفي المركز السابع جاء “ثري ثاوذند ييرز أوف لونجينج” بـ 2.9 مليون دولار.

في المركز الثامن جاء “مينيينز: ذي رايز أوف جرو” مع إيرادات 2.7 مليون دولار، وحل “ثور: لاف أند ثاندر” في المركز التاسع مع 2.7 مليون دولار، وفي المركز العاشر جاء “وير ذي كراودادز سينج” مع 2.3 مليون دولار.