10 ملاعب سعودية تحتضن نهائيات كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي رسميا فوز المملكة العربية السعودية بشرف تنظيم نهائيات كأس آسيا 2027 دون منافسة لكونه الملف المرشح الوحيد بعد انسحاب الملف الهندي.

وتحتضن المملكة العربية السعودية نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها رغم كون منتخبها يعتبر من أنجح المنتخبات في المسابقة حيث توج باللقب 3 مرات وخسر النهائي 3 مرات ولا يتفوق عليه سوى المنتخب الياباني المتوج 4 مرات باللقب.

وكانت اللجنة المكلفة بملف الترشيح قد أعلنت عن الملاعب التي ستحتضن نهائيات 2027 من بينها ملاعب جديدة سيتم بناؤها وتأهيل الملاعب الحالية وتوسيع ملاعب أخرى عبر زيادة الطاقة الاستيعابية وبناء مرافق جديدة بمدن الرياض وجدة والدمام.

وستحتضن 10 ملاعب نهائيات أمم آسيا 2027 وهي:

ملعب الملك فهد الدولي في الرياض:

سيتم إجراء عدة إصلاحات منها، رفع عدد المقاعد، وإزالة مضمار ألعاب القوى، وإنشاء مرافق جديدة، وستصل الطاقة الاستيعابية فيه بعد التوسعة إلى 80 ألف متفرج.

ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض:

سيعرف إصلاحات تشمل إزالة مضمار ألعاب القوى وزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 44.5 ألف متفرج، وتوسعة مرافقه.

ملعب الرياض الجديد:

سيتم إنشاؤه قريباً بتصميم فريد يتيح إمكانية تعديل الطاقة الاستيعابية، وستبلغ الطاقة الاستيعابية إلى 22.5 ألف متفرج، ويمتاز بسهولة الوصول إليه عبر المترو.

ملعب الدمام الجديد:

سيتم بناؤه لاحتضان نهائيات كأس آسيا.

ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي “الراكة”:

سيتم تأهيله بشكل متكامل ورفع الطاقة الاستيعابية وإنشاء مدرجات في كافة أنحاء الملعب، وستبلغ الطاقة الاستيعابية فيه بعد التوسعة 22 ألف متفرج.

ملعب الأمير محمد بن فهد:

يشهد عملية تجديد تتمثل بزيادة عدد المدرجات وإزالة مضمار ألعاب القوى، وستبلغ الطاقة الاستيعابية بعد الإصلاحات 30 ألف متفرج.

ملعب القدية:

تبلغ الطاقة الاستيعابية لملعب القدية 40 ألف متفرج

ملعب جامعة الملك سعود “مرسول بارك”

ستبلغ فيه الطاقة الاستيعابية بعد توسيعه وإصلاحه 25 ألف متفرج.

ملعب الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”:

سيعرف إصلاحات ويتم زيادة الطاقة الاستيعابية لتبلغ 59 ألف متفرج.

ملعب الأمير عبد الله الفيصل:

ستجرى إصلاحات في المرافق وزيادة الطاقة الاستيعابية لتبلغ 27 ألف متفرج.

وستكون استضافة البطولة بمثابة دفعة جديدة للكرة السعودية التي قدم منتخبها عروضا قوية في كأس العالم 2022 واستقطبت مؤخرا البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل لنادي النصر في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليون يورو (217 مليون دولار).

وفازت السعودية بكأس آسيا ثلاث مرات من قبل لكن لم يسبق لها استضافة البطولة.