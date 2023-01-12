11 مليون شخص تابعوا حفل جوائز غولدن غلوب

شاهد نحو 6.3 مليون حفل جولدن غلوب على شبكة (إن.بي.سي)، بانخفاض تسعة بالمئة تقريبا عمن شاهدوا الحفل الأخير على التلفزيون قبل عامين، حسب بيانات عن نسب المشاهدة أصدرتها الشبكة أمس الأربعاء.

وكان 6.9 مليون شاهدوا الحفل عام 2021. ولم يُذع حفل غولدن غلوب العام الماضي بسبب فضيحة تتعلق بالتنوع والأخلاقيات داخل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية التي تصوت لتحديد الفائزين.

وأٌجل حفل هذا العام ليوم الثلاثاء بدلا من يوم الأحد المعتاد حتى لا يتعارض مع مباريات دوري كرة القدم الأمريكية. وتكون عادة نسب المشاهدة يوم الثلاثاء أقل من الأحد خلال مباريات الدوري.

ولا تشمل أرقام المشاهدات التي أوردتها شبكة (إن.بي.سي) لحفل يوم الثلاثاء عدد من شاهدوا الحفل عبر منصة البث المباشر “بيكوك”.

وشهدت جميع حفلات جوائز هوليوود بشكل عام انخفاضا في معدلات المشاهدة في السنوات القليلة الماضية. وفي يناير كانون الثاني عام 2020، شاهد 18.3 مليون حفل جولدن جلوب. وتعرض الحفل لعراقيل بسبب القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا آنذاك مما أجبر الكثير من المرشحين للجوائز على الظهور عبر الفيديو.

ووافقت شبكة (إن.بي.سي) على بث حفل هذا العام بموجب عقد لمدة عام واحد بعدما قامت الرابطة بتنويع أعضائها، الذين لم يكن بينهم أي صحفي من أصل إفريقي، وأحدثت تغييرات أخرى.

وقالت الشبكة إن رغم انخفاض نسب المشاهدة على التلفزيون فإن محتوى حفل غولدن غلوب على (إي!نيوز) والمنصات الرقمية للشبكة سجل نحو 11 مليون مشاهدة، بزيادة 54 بالمئة عن 2021.

وحضر الحفل كبار نجوم هوليوود. وفاز فيلم (ذا فيبلمانز) “عائلة فيبلمان” للمخرج ستيفن سبيلبرج بجائزة أفضل فيلم درامي وفيلم الكوميديا السوداء الأيرلندي (ذا بانشيز أوف إنشرين) “جنيات إنشرين” بجائزة أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

وستزيد الجائزتان من فرص فوز الفيلمين بجوائز الأوسكار المقرر الإعلان عنها في مارس آذار.