الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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12 ألف توقيع للسماح لديوكوفيتش بخوض أمريكا المفتوحة للتنس

منذ 35 دقيقة
نوفاك ديوكوفيتش

نوفاك ديوكوفيتش

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وقع ما يقرب من 12 ألف شخص على التماس عبر الانترنت يدعو الاتحاد الأمريكي للتنس للعمل مع حكومة البلاد للسماح لنوفاك ديوكوفيتش بالمشاركة في أمريكا المفتوحة رغم رفضه التطعيم ضد كوفيد-19.

ولن يتمكن ديوكوفيتش من المشاركة في آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام بسبب القواعد الحالية التي بموجبها يتعين على المسافرين الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة التطعيم بالكامل وتقديم ما يثبت ذلك قبل الصعود على متن الرحلات الجوية.

وفاز اللاعب الصربي، الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، بألقاب أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون في 2021 لكنه لم يتمكن من الدفاع عن لقبه في ملبورن بارك هذا العام بعد ترحيله من أستراليا بسبب موقفه من التطعيم في يناير كانون الثاني الماضي.

وقال المسؤولون عن الالتماس الذي بدأ على الانترنت في 21 يونيو حزيران “لا يوجد أي سبب على الإطلاق في هذه المرحلة من الجائحة لعدم السماح لديوكوفيتش باللعب في أمريكا المفتوحة 2022.

“يجب على حكومة الولايات المتحدة والاتحاد الأمريكي للتنس العمل معا للسماح له باللعب … ندعوكم جميعا لتحقيق هذا الطلب”.

واحتفظ ديوكوفيتش بلقب ويمبلدون بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس في وقت سابق هذا الشهر. وقال في فبراير شباط الماضي إنه على استعداد للغياب عن بطولات كبرى بدلا من الرضوخ لقواعد التطعيم ضد كوفيد-19.

    المصدر :
  • رويترز

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