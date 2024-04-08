12 دولة عربية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.. من هي؟

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شوال، وعليه فإن الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وإضافة للسعودية أعلنت 11 دولة عربية أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر، وهي “مصر وقطر والإمارات والكويت والبحرين والسودان وفلسطين ولبنان واليمن وتونس والجزائر) وفقًا لمصادر رسمية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك.

فيما أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أن يوم غد، الثلاثاء التاسع من أبريل/نيسان 2024، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن يوم غد هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر في البلاد.

وأعلنت الكويت والبحرين والسودان أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك وفقًا لبيانات منفصلة صادرة عن هيئتي الرؤية الشرعية في البلدين الخليجيين، ومجلس الفقه الإسلامي في السودان، الذي يتبع نظامًا حكوميًا.

وأعلنت فلسطين ولبنان واليمن وتونس والجزائر أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وجاء هذا الإعلان خلال كلمة متلفزة لمفتي الديار الفلسطينية محمد حسين، والرئيس التونسي هشام بن محمود، ومن بيان صادر عن مفتي لبنان عبد اللطيف دريان، بالإضافة إلى بيان من وزارة الأوقاف اليمنية.

أما في تركيا، التي تعتمد الحسابات الفلكية، فحددت رئاسة الشؤون الدينية أن يوم الأربعاء هو رسميًا أول أيام عيد الفطر.

وتعتمد معظم الدول العربية والإسلامية تحري هلال شوال عبر المراصد الفلكية، وذلك استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم “صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين”. وبعد تثبت الرؤية بالطرق الشرعية، يتم الإعلان عن موعد عيد الفطر في الدول التي تعتمد الرؤية.