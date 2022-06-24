15 مليونا تفصل مانشستر يونايتد عن دي يونج

اقترب مانشستر يونايتد من التوصل لاتفاق مع برشلونة، حول التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج، متوسط ميدان الفريق الكتالوني، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الجمعة، أن دي يونج يعد الهدف الرئيسي لمانشستر يونايتد، في ظل رغبة إريك تين هاج، المدير الفني الجديد للشياطين الحمر، في لم الشمل مجددا مع الدولي الهولندي.

وأضافت الصحيفة أن الفارق بين أفضل عرض قدمه يونايتد، وما يطلبه برشلونة، هو 15 مليون يورو.

وقدم النادي الإنجليزي 60 مليون يورو في البداية، لكن البارسا رفض هذا العرض.

ويستعد يونايتد لتقديم عرض جديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، بقيمة 70 مليون يورو.

وكان برشلونة قد ضم دي يونج في عام 2019، قادما من أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 11 مليونا كمتغيرات.

وسيوافق النادي الكتالوني على بيع لاعبه، في حال رفع يونايتد السعر إلى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات وحوافز، بحسب “الجارديان”.