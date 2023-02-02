الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
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"18 ثانية" تحرم برشلونة من التعاقد مع صفقة جديدة

منذ 54 دقيقة
ماتيو أليماني

ماتيو أليماني

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كشف برشلونة متصدر الدوري الإسباني عن سبب فشل إتمام صفقة التعاقد مع  مدافع لوس أنجليس جالاكسي خوليان أراوخو.

وقال ماتيو أليماني مدير كرة‭ ‬القدم في نادي برشلونة أن سبب الإخفاق في التعاقد مع خوليان أراوخو مدافع لوس أنجليس جالاكسي سببه التأخر 18 ثانية في تسجيل الصفقة باليوم الأخير في انتقالات الشهر الماضي.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن برشلونة حاول التعاقد مع الظهير الأيمن البالغ عمره 21 عاما مقابل 6.5 مليون دولار حتى 2026.

وأوضح أليماني لمحطة موفيستار بعد إغلاق فترة الانتقالات الشتوية “لم نتمكن من تسجيله بسبب خطأ في النظام، كان الفارق 18 ثانية فقط، سنرى ما سيقوله الفيفا”.

ولم يبرم النادي الكتالوني أي صفقة كبيرة الشهر الماضي، بينما رحل المدافع هيكتور بليرين إلى سبورتنغ لشبونة والمهاجم ممفيس ديباي إلى أتليتيكو مدريد.

وحقق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 2-1 على مضيفه ريال بيتيس في مباراة مؤجلة ليعزز تصدره للمسابقة أمس الأربعاء.

وعزز برشلونة صدارته للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة من 19 مباراة متقدما بفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد الذي خاض 18 مباراة ويستضيف بلنسية غدا الخميس في مباراة مؤجلة أيضا.

وتجمد رصيد ريال بيتيس عند 31 نقطة من 19 مباراة في المركز السادس.

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