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2 مليون دولار للتأمين على ساقي هيدي كلوم

18 - يناير - 2022
هيدي كلوم

هيدي كلوم

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كشفت عارضة الأزياء هيدي كلوم السر وراء التأمين على إحدى ساقيها بمبلغ أعلى من الساق الأخرى، فيما تجاوزت بوليصة التأمين مليوني دولار.

وتحدثت هيدي كلوم، 48 عامًا، في برنامج The Ellen DeGeneres Show حول بوليصة التأمين البالغة 2 مليون دولار على ساقيها، مشيرة إلى أن إحدى ساقيها تساوي في الواقع أكثر من الأخرى.

وعن السبب في ذلك، قالت هيدي: “عندما كنت صغيرة، أصيبت قدمي بندبة كبيرة، واستعنت بالكثير من مستحضرات التسمير لإخفائها، ولا يمكنك رؤيتها الآن، لكن هذا السبب لتكون إحداهما أغلى من الثانية، إنها أشياء غريبة يفعلها بعض الناس”.

أخبرت كلوم مجلة PEOPLE في عام 2017 أن إحدى ساقيها تم التأمين عليها مقابل مليون دولار بينما تم التأمين على الأخرى مقابل 1.2 مليون دولار.

غالبًا ما تُظهر عارضة الأزياء والأم لأربعة أطفال صورها كاشفة عن ساقيها.

هيدي كلوم من مواليد الأول من يونيو/ حزيران 1973، وهي عارضة أزياء وممثلة ومقدمة برامج موضة وسيدة أعمال ومنتجة فنية، وحاليا تشارك في لجنة تحكيم برنامج America’s Got Talent.

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