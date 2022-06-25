2.5 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة لـ أغنية محمد رمضان

تصدر النجم محمد رمضان، جميع محركات البحث وذلك لما حققه من نجاح كبير بأحدث أعماله الغنائية “تنطيط”، حيث تصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” بعد ساعات قليلة من طرحها.

وحقق كليب “تنطيط” في يومه الثاني نحو 2.5 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحه بأقل من 24 ساعة فقط على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

أغنية «تنطيط» كلمات وألحان فريق «الباور العالي»، وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، ومن تنفيذ محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا أغنية “بلالين” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها، كما يواصل أيضا تحضيراته لفيلمه السينمائي الجديد “نمبر وان” من إخراج ياسر سامي.

وفي سياق آخر، روج محمد رمضان مؤخرًا لفيلمه الجديد التي يستعد لطرحه قريبًا وتحمل اسم “نمبر1″، معلنا عن بدء التصوير خلال الفترة القريبة القادمة بمشاركة العديد من نجوم السينما بمصر والوطن العربي.