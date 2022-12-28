2022.. عام الإثارة والفضائح في حياة شيرين

تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، طوال 12 شهرًا من العام الذي قارب على نهايته، قوائم التريند، عبر مواقع التواصل، ومواقع البحث ، بسبب ما شهدته حياة الفنانة من أحداق عديدة أبرزها انفصالها عن زوجها حسام حبيب ثم العودة إليه، ودخولها عادة لعلاج الإدمان، وغيرها.

من إثارة وسخونة، من الضرب والسحل إلى التهديد بالسلاح الناري، وحجزها قهرا في إحدى المستشفيات، للعلاج من إدمان المخدرات ، بناءا على طلب شقيقها و والدتها.

وفي التقرير التالي، نرصد ماذا حدث طوال 2022، في حياة شيرين.

يناير

مع بداية السنة، أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجدل حول عودتها إلى الفنان حسام حبيب، عقب إعلانها الانفصال في نهاية عام 2021.

شيرين، دارت التكهنات حولها، عقب نشرها عبر صفحتها في موقع تويتر، نعيا عن وفاة جدة زوجها السابق، وكتبت ،:”بسم الله الرحمن الرحيم(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)صدق الله العظيم.إنا لله وإنا اليه راجعون ببالغ الحزن ننعي وفاة المرحومة العزيزة الى قلبي جدتي الغالية؛ “جدة حسام حبيب”.

فبراير

بعد أيام من نشرالنعي، فجر منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، مفاجأة قوية، عقب إعلانه عن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى زوجها الفنان حسام حبيب بعد إعلان انفصالهما في 3 ديسمبر الماضي.

“دندش” قال في تصريح خاص لـ”مصراوي”: “نعم عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى زوجها الفنان حسام حبيب”.

وتابع: “لا أعرف بالتحديد تفاصيل العودة، وفوجئت أن الفنان حسام حبيب تولى الرد من تليفونها، عند إتصالي بالفنانة شيرين الأيام الماضية، وباركت له”، حسب قوله.

الفنانة شيرين عبد الوهاب، من جانبها نفت في بيان عبر صفحتها في موقع تويتر، عودتها لزوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدة عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية.

وقالت شيرين، في بيان نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني”.

وشهد الشهر نفسه ، مشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب، في إحياء حفل افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، وقدمت مجموعة من أغانيها.

مارس

تصدرت شيرين عبد الوهاب التريند، عقب نشرها مقطع فيديو من مشاركتها في حفل زفاف أحد محبيها، وكتبت: “مبروك لينا وأحمد، بارك الله لكما، ربنا يسعدكم، شكرا يا لينا على حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجأة دي، مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد ربنا يديم عليك السعادة، شكرا يا أحمد على متابعتك ليا من سنين، مبسوطة إني كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم”.

وبعد حفل الزفاف، كان بكاء الفنانة شيرين عبد الوهاب، و ظهورها مرتدية تريننج أسود في حفل قدمته في الكويت، محل علامات استفهام.

مبروك لينا وأحمد❤️

بارك الله لكما،ربنا يسعدكم،شكرا يا لينا علي حبك لأحمد اللي خلاكي تجهزي ليه المفاجاة دي، مبروك صديقي وأخويا الصغير أحمد ربنا يديم عليك السعادة.شكرا يا أحمد علي متابعتك ليا من سنين،مبسوطة اني كنت معاكم، فرحت بيكوا وفرحت ليكوا من كتر الحب الصادق اللي شوفتوا منكم. pic.twitter.com/NLqqAArPLh — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 18, 2022

مايو

لجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالشرطة وتحريرها محضرًا ضد طليقها حسام حبيب بقسم شرطة ثان الشيخ زايد، كان الفصل الساخن في قصة الثنائي التي مازالت مستمرة.

وطالبت شيرين عبد الوهاب، بأخذ تعهد، على طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها مبديه خوفها من إلحاقه الضرر بهن، حسب قولها.

وزادت سخونة الموقف، مع تأكيد محامي الفنان حسام حبيب، إن تواجد موكله في فيلا الفنانة، كان بصفته زوجها، مؤكدا عدوتها إليه مرة أخرى.

يوليو

في واحدة من أجرأ وأغرب المداخلات الهاتفية، سخرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، من زوجها السابق حسام حبيب، خلال حديثها مع الإعلامية لميس الحديدي.

شيرين في نهاية مداخلتها الهاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON، قالت: “أطالب الشعب المصري والجمهور العربي، أي حد يشوف الإنسان دا يبول عليه”، لتطلب منها لميس السكوت.

وقالت: أنا كنت عايشة مع راجل ما بيشتغلش تقريبا، ولا بيروح لأهله ولا أصحابه، ومبيعملش أي حاجة غير حب الكلاب”.

أغسطس

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على توجيه الشكر لطبيبها الخاص د.نبيل عبد المقصود، خلال إحيائها حفل ختام مهرجان قرطاج للثقافة والفنون، طرح أول علامات الاستفهام حول إدمانها المخدرات.

وشهد الشهر نفسه، إعلان الفنانة شيرين، عن تعاونها مع مدير أعمال جديد، بدلا من المنتجة سارة الطباخ، وهو ميمي فؤاد، ونشرت صورتها بجواره، و قالت :”مع أجدع راجل في مصر “.

أكتوبر

هو الشهر الأكثر سخونة في حياة الفنانة، إذ كانت البداية مع الإعلان عن إصابتها بقطع في الرباط الصليبي إثر سقوطها في المنزل.

وزاد الموقف اشتعالا، عقب تقدم المحامي ياسر قنطوش كمحامي الفنانة شيرين عبد الوهاب”، عن تقدمه ببلاغ رسمي في قسم شرطة النزهة، ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، موجهة له اتهامات بالاعتداء عليها واحتجازها لإجبارها على الدخول إلى المستشفى للعلاج بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة ضد طليقها حسام حبيب.

ومن جانبه قال محمد عبد الوهاب “شقيق الفنانة” في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب: “أنا رحت أخدت شيرين من شقة التجمع اللي مأجراها، عشان أدخلها المستشفى، هي وحسام كانوا بيتعاطوا مخدرات في الشقة”.

وأكدت السيدة كريمة أبو زيد “والدة الفنانة” عبر مداخلة مع نفس البرنامج، صحة ما ذكره نجلها محمد.

نوفمبر

طلبت الفنانة شيرين عبد الوهاب من محاميها الخاص ياسر قنطوش ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة لخروجها من المستشفى، مؤكدة أن حالتها الصحية تحسنت، وذلك في تسجيل صوتي نشره “et بالعربي” عبر موقع التغريدات “تويتر”.

وقالت شيرين عبد الوهاب في التسجيل الصوتي: “مساء الخير أستاذ ياسر، من فضلك تعمل أي حاجة عشان تخرجني من المستشفى، لأنهم مضوني على ورق، أنا مش عارفة ورق إيه ده؟، أنا عايزة أخرج من المستشفى، أنا الحمد لله بقيت كويسة، وكملت علاجي، أنا بقالي 20 يوم هنا، وعايزة أخرج من هنا ضروري”.

بالتزامن مع أزماتها الصحية والعائلية، أقامت شركة “روتانا”، دعوى قضائية ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، تطالبها بسداد تعويض قدره 10 مليون جنيه، بسبب عدم التزامها بالعقد الموقع مع الشركة عام 2019.

أقوى المفارقات، كانت إعلان الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر برنامج “الحكاية”، يوم 11 نوفمبر، عقد قرانها على الفنان حسام حبيب، وقالت: ” تم بمشيئة رب العالمين، كتب كتابي على حسام حبيب”.

ديسمبر

ومع نهاية عامها الصعب، ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في أحد ملاهي بيروت، وهي ترقص بطريقة غريبة، وبجوارها حسام حبيب وابنتها .