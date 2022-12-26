2022 عام الحزن على شيرين عبد الوهاب.. اليكم ابرز الاحداث

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لها أثناء تواجدها في لبنان، وهي تقوم بالرقص بطريقة هيستيرية على أغنيتها “اه يا ليل” في أحد الأماكن المخصص للسهر.

حيث أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل في عام 2022 وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وكانت من أبرز أسماء الفنانين الذين تم الحديث عنهم خلال عام 2022.

ومن خلال السطور التالية اليكم حكاية شيرين عبد الوهاب مع عام 2022 بداية:

طلاق شيرين عبد الوهاب وحلاقة شعرها

ظهرت النجمة شيرين عبدالوهاب أول مرة بعد اعلان انفصالها عن الفنان حسام حبيب، وذلك خلال حفلها في مدينة أبوظبي وصدمت شيرين الجمهور باللوك الجديد الذي اعتمدته، وظهرت من دون شعر وبحيث تخلّت عنه بالكامل، وسط دهشة شديدة من الحضور.

كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب في ذلك الوقت انها قامت بحلاقة شعرها لكي تعاقب نفسها وطمأنت شيرين محبيها بقولها: “أنا كويسة، ولا أعاني من مرض نفسي، بل عدم اتزان…”، وذلك رغم أنها تخضع للعلاج منذ سنوات، من “الوسواس القهري” الذي تعانيه تجاه كل ما يخص ابنتيها، لاعتقادها الدائم بأنهن يمكن أن يتعرضن للإيذاء من أقرب الناس لهن، بحسب تعبيرها.

وفي ذلك الوقت اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار شيرين عبد الوهاب وانتشرت صورها والكل كان معارض لها.

وعادت الفنانة لتتصدر الترند، ولكن ليس عن “حسام حبيب” بل عن شقيقها “محمد ” بعد مكالمته مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده باصطحابها إلى أحد المستشفيات للعلاج رغما عنه.

حيث كشف محمد عبد الوهاب شقيق شيرين إن والدته طلبت منه أن ينقذ أخته من حسام حبيب وسارة الطباخ لأنهما يريدن تدميرها، وأنه ذهب إليها حتى يأخذها ليعالجها داخل مستشفى ولكنها رفضت ذلك ولكنه قام بأخذها بالقوة لكي يتم علاجها داخل احد المصحات لمصلحتها وانقاذ حياتها.

حسام يهاجم طليقته شيرين عبد الوهاب

المطرب حسام حبيب هاجم طليقته شيرين عبد الوهاب فور معرفته بتحضيرها أغنية جديدة بعنوان غاب الفرح.

وأكد حسام حبيب في تصريحات صحفية أنه يمتلك أغنية غاب الفرح وجميع التنازلات الخاصة بهذه الأغنية باسمه وليس باسم شخص آخر، معلنا قيامه بمقاضاة شيرين عبد الوهاب في حين طرح الأغنية.

بلاغ للنائب العام ضد حسام حبيب

تقدم المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام، حمادة الصاوي، ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وذلك بعد اتهامه لها بالاستيلاء على أغاني ألبومها الجديد، ومنها أغنية غاب الفرح.

حسام حبيب يكشف تفاصيل الطلاق بينه وبين شيرين

خرج حسام حبيب مع الإعلامي عمرو أديب ليكشف عن تفاصيل الطلاق بينه وبين زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

شائعة وفاة شيرين عبد الوهاب

أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً بشأن تداول خبر وفاتها، ونفي الأمر كليا مؤكداً أنها بخير.

خروج شيرين من المصحة

فوجئ الجميع بأن شيرين قد خرجت من المستشفى بعد مكوثها هناك ما يقرب من 10 أيام، بالإضافة إلى نشر محاميها الخاص مقطعا صوتيا تطلب منهم الخروج على الفور.

عودة شيرين لـ حسام حبيب

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن عودتها رسمياً لطليقها حسام حبيب، وذلك من خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج الحكاية لـ عمرو أديب.

تنازل شيرين عن جميع القضايا ضد شقيقها

أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبد الوهاب أن الفنانة قررت التنازل عن قضيتها ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، مشيرة إلى أنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الجميع حسبما أبلغته.

وأضاف قنطوش في بيان رسمي سوف نتوجه للتنازل عن الدعوى القضائية التي قام برفعها ضد شقيقها والتي اتهمته فيها بالسب والقذف، وذلك رغبة منها في فتح صفحة جديدة مع الجميع.

وصلة رقص هيستيرية لـ شيرين في لبنان

وفي نهاية عام 2022 عادت شيرين عبد الوهاب لتتصدر الترند مرة أخرى وبقوة حيث انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب في أحدث ظهور لهما الأحد من أحد الملاهي الليلية في بيروت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو حيث ظهرت الفنانة شيرين وهي ترقص بهستيرية على أنغام أغنيتها الشهيرة “اه يا ليل” واحتضان زوجها حسام حبيب.